Oposición apunta a falta de apoyo de gobernadores K para bloquear la guerra contra Horacio Rosatti

El legislador porteño agregó: “Aún peor. Esto se acuerda en una reunión con gobernadores y se comunica por una gacetilla en la que se incluyen al gobernador de Entre Ríos que, minutos después, sale a aclarar que no estaba de acuerdo. Es decir, el Poder Ejecutivo mintió”.

Como si fuera poco, Lousteau también recordó que “el gobernador de Santiago del Estero presentó una denuncia -contra un asesor del presidente de la Corte, Horacio Rosatti- ante un juez federal de su provincia (exfuncionario suyo), que tiene lazos familiares con su esposa -la cristinista Claudia Ledesma Abdala-, que es presidenta provisional del Senado”, y “el juez resuelve en tiempo récord darle curso a la denuncia. “Esto es Argentina hoy. Necesitamos cambiar”, finalizó el senador.

Por su parte, el diputado y vicepresidente del PRO nacional, Federico Angelini, aseveró: “Encapricharse con querer atropellar al Poder Judicial, simplemente porque falló a favor de un distrito que no es de tu color político, no es otra cosa que querer llevarse por delante los valores republicanos que ya no deberían estar en duda para nadie en Argentina. Es de una gravedad muy preocupante que un funcionario público como el presidente de la Nación amague con no acatar una sentencia judicial y luego, por encargo de su jefa política, se infle el pecho anunciando un juicio al titular de la Suprema Corte”.

Según Angelini, “debería darle vergüenza al presidente, más que orgullo, esta absurda batalla que está dando en nombre de la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, que es quien lo manipula de acuerdo a la conveniencia de ella y de su familia”. Y remató: “Mientras en Argentina nos tapa la inflación, nos mata la inseguridad y nos atrasa cada vez más el nivel educativo, el presidente y la vice de lo único que se preocupan es de cómo armar artilugios autoritarios para tapar y zafar de lo que se robó el kirchnerismo”.

Otros argumentos desde la oposición llegaron desde el interbloque general en Diputados. Su jefe, Alejandro “Topo” Rodríguez, enfatizó que “estamos ante un intento de juicio político que va a ir al fracaso sin ninguna duda”, y criticó que los fundamentos “son básicamente dos y no son otra cosa que cuestionar los fallos de la Corte”.

Para que el juicio político prospere, el oficialismo necesita mayoría en la comisión homónima. Esta situación es la única que, en el mejor de los casos, sería favorable para el Frente de Todos. De allí, todo oscurece para el kirchnerismo, ya que es imposible que logre los dos tercios necesarios en Diputados para que la iniciativa pase al Senado. Allí también se necesitan dos tercios.

En medio de toda esta tensión -de nuevo- en el Congreso se espera la convocatoria a sesiones extraordinarias.