Oposición con dictamen de Boleta Única de Papel (ya apura sesión)

La ley implicaría un desafío político de magnitud para distritos como Buenos Aires y, hacia arriba, el Ministerio del Interior, que realizó una férrea defensa de la boleta partidaria e intentó frenar las críticas, cuando delegados de Eduardo de Pedro -como Patricia García Blanco- negaron dificultades con el actual sistema en elecciones locales y nacionales. Ayer ganó el premio mayor el kirchnerista salteño Lucas Godoy, quien minimizó las derivaciones al hablar de los que “llevan la boleta en el bolsillo”, y preguntó: “¿Y qué tiene? Los electores no son tontos. Si no quieren votar a alguien, no lo votan”.

Para las provincias que tienen más de cinco candidatos por lista (por ejemplo, Buenos Aires, la Ciudad y Córdoba, entre otras) habrá afiches con todos los nombres en el cuarto oscuro. Otro punto importante es que, para las PASO, no estará la posibilidad de votar la lista completa. Si el partido no participa en alguna de las categorías de cargos a elegir, en el espacio correspondiente se incluirá la inscripción “No presenta candidato”. En tanto, los lugares de cada alianza serán sorteados para las PASO, mientras que para las generales, el orden será de acuerdo a los porcentajes obtenidos en las primarias.

Quien estuvo encargada de explicar la iniciativa en cuestión -con algunas dificultades- fue la macrista Silvia Lospennato, aunque después reforzaron con mayor fuerza diputadas como Laura Rodríguez Machado. Desde el interbloque federal, en tanto, lanzó un mensaje simple y claro Alejandro Rodríguez. “Por primera vez en mucho tiempo, el presidente y la vice coincidieron públicamente en impugnar con todas las letras a la Boleta Única de Papel. Es un hecho significativo”. Tampoco olvidó de recordar “la amenaza de veto” que activó el oficialismo en los últimos días.

Desde el PRO, Pablo Tonelli fue contundente. “La Boleta Única de Papel tiene el mérito irrefutable de garantizar, a todos los que van, de poder votar por el candidato de su preferencia. Es decisivo esto, ya que con uno solo que no pueda nos obligaría a actuar para cumplir con los derechos que habla la Constitución”.

Un artículo que generó dudas anteanoche fue el que planteaba la posibilidad, a la Cámara Nacional Electoral, de “incorporar tecnologías electrónicas exclusivamente en las siguientes etapas del proceso electoral: producción y actualización del registro de electores; oficialización de candidaturas; identificación del elector”; y “digitalización y transmisión de los resultados del escrutinio de mesa desde el local de votación a los centros de cómputos”. La oposición resaltó que ninguno de estos puntos significa aplicar la Boleta Ùnica Electrónica a futuro, queja que activó la camporista Paula Penacca.

La legisladora sí rechazó que “a tan poco meses se apliquen cambios en las reglas del juego”, pese a que el oficialismo está “dispuesto a debatir”.

Otro punto importante que pudo detallar Lospennato: será restituido el voto por correo para argentinos en el exterior. Si llega al recinto, el dictamen tiene -a priori- una base de entre 130 y 131 votos para una ley electoral que necesita, al menos, 129.