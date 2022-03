Oscar 2022: la Academia intenta retener una audiencia fugitiva

El año pasado, cuando la pandemia obligó a los organizadores a trasladar la ceremonia a una estación de tren con una asistencia limitada y sin actuaciones musicales, la audiencia se redujo a 10,4 millones en la cadena ABC, que tiene los derechos para televisar el espectáculo hasta 2028. Además, la edad de los espectadores que ven la televisión tradicional, incluidos los Oscar, está aumentando, dijo el consultor de medios Brad Adgate. “Los espectadores jóvenes no se quedan en casa para ver esto”, dijo Adgate. “Creo que el género se ha vuelto anticuado, como los concursos de belleza. Está cayendo en esa categoría”.

Los productores pretenden que la ceremonia no supere las tres horas. Algunos años se ha alargado más de cuatro. Para ayudar a mantener ese límite, los ganadores de ocho premios, incluidos los de sonido y diseño de producción, se anunciarán en el Teatro Dolby justo antes de la emisión por televisión. Las grabaciones editadas de sus discursos se reproducirán durante la emisión (lo que generó un malestar entre los candidatos de esas categorías que no cesa). Este año, las favoritas a quedarse con la Mejor Película son “El poder del perro”, de la neozelandesa Jane Campion, también la preferida por las encuestas como Mejor Directora). Entre las películas internacionales, la que corre con ventaja es la japonesa “Drive My Car”).

La guerra

A dos días de los premios, Hollywood aún analiza si debe abordar, y cómo, la invasión rusa de Ucrania; si impulsa campañas de recaudación de fondos o invita al presidente Volodímir Zelensky, que además es ex actor, a hablar en la ceremonia vía video. “Todo depende de la forma en que aborden el asunto”, dijo el columnista de The Hollywood Reporter, Scott Feinberg. “Si suena como si estuviesen predicando o instruyendo, no va a caer muy bien. Pero si es algo sentido o con sentimientos, creo que tendremos otro resultado”, agregó. Un ejemplo de cómo las estrellas de Hollywood utilizan su plataforma para alcanzar objetivos es la campaña de recaudación de fondos lanzada por la actriz Mila Kunis, nacida en Ucrania, y su esposo Ashton Kutcher. La pareja recaudó unos 35 millones de dólares para ofrecer apoyo a refugiados ucranianos en países vecinos y ha elogiado la actuación de Zelensky.

Sean Penn, que estaba en Kiev para filmar un documental cuando comenzó la invasión rusa el 24 de febrero, firmó un acuerdo para que su fundación ofrezca educación y refugio a los refugiados en Polonia. “Ucrania es la punta de la lanza para abrazar el sueño democrático. Si permitimos que luche sola, nuestra alma como Estados Unidos se pierde”, dijo en un comunicado. En un video que se volvió viral, Arnold Schwarzenegger exhortó a Vladimir Putin a poner fin a la guerra “sin sentido” en Ucrania. Muchos cineastas menos conocidos han abordado el conflicto en Ucrania desde 2014, cuando Putin anexó a Crimea y respaldó a los separatistas en la región de Donbás. El documental “A House Made of Splinters” y el drama “Klondike”, ambos estrenando en el festival de Sundance en enero, examinan el impacto que el largo conflicto en el este de Ucrania causa en familias y niños.

En el circuito de la temporada de premios de Hollywood las referencias a la situación en Ucrania han sido una constante, desde expresiones de solidaridad hasta críticas contra Vladimir Putin. “Estamos con los cientos de miles de refugiados que huyen de la guerra, tanto ucranianos como de otras nacionalidades a quienes se les niega un puerto seguro”, dijo la actriz Kristen Stewart en la gala de los Premios Independent Spirit. La anfitriona Megan Mullally hizo uso de un tono más fuerte. “Creo que hablo por todos aquí cuando digo que esperamos por una solución rápida y pacífica, especialmente jódete y vuelve a tu país, Putin”, añadió.

Aunque la Academia no hizo comentarios, la idea de convocar via video al presidente ucraniano parece haber sido rechazada. Los organizadores están “pensando como abordar el tema en el evento sin hacerlo muy político o divisivo”. Si bien los productores probablemente no aborden el conflicto, es probable que lo hagan los ganadores de la noche.

“Si yo fuese un apostador, diría que casi todos los discursos de la noche se referirán a Ucrania y a las atrocidades que están ocurriendo”, dijo Variety.