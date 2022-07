Oscar Isaac: mucho más que un jugador

Además de guionista de clásicos de Martin Scorsese como “Taxi Driver” y “Toro salvaje”, Paul Schrader es dueño de una gran filmografía como director, como “American Gigolo” con Richard Gere o “La marca de la pantera”, remake del clásico de Jacques Tourneur que protagonizó Nastassja Kinski. A ellos se les suma films de culto que nunca llegaron a verse en nuestro país, como “Blue Collar”, con Richard Pryor y Harvey Keitel, y “Hard Core”, con George C. Scott. Ahora Schrader dirigió, con producción de Scorsese, la estupenda “El contador de cartas”, que acaba de presentar Flow. Sobre un guión propio, la película mezcla temas tan disímiles como el mundo del poker profesional y los crímenes de guerra de los estadounidenses durante la lucha contra el terrorismo. Oscar Isaac interpreta un misterioso jugador de poker y black jack que vive como un nómade, de casino en casino, aplicando la técnica del conteo de cartas pero solo ganando pequeñas sumas para no llamar la atención del personal. El espectador sabe poco y nada de él, salvo que aprendió esa técnica durante sus 10 años en prisión, y que tiene raras manias en su intimidad, como envolver con sábanas blancas los muebles de los moteles donde se hospeda. También merodea las convenciones de las fuerzas de seguridad, como una en la que un ex contratista militar (Willem Dafoe) presenta nuevas técnicas de interrogatorio.