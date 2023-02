Otro contrapunto de Bullrich con Larreta

“Le diría a Larreta que las use, que no le pida más permiso a nadie”, dijo Bullrich acerca de las pistolas en cuestión. Salió entonces el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel a asegurar que la Ciudad "ya decidió" usarlas, haciendo referencia a que "hace más de dos años las compramos pero el Gobierno Nacional tiene frenada la importación desde entonces. No es un tema de decidir usarlas sino de poder importarlas”. Miguel contestó por redes sociales.