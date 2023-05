Otro negocio con los parques eólicos: investigan a empresa por millonaria sobrefacturación

Ámbito consultó a fuentes de la Aduana, pero no obtuvo información, dado que aseguraron que la causa se encuentra en “secreto de sumario”. Sin embargo, distintas fuentes del sector energético confirmaron que se trata de la compañía Total Eren, una compañía líder en el sector energético en Francia. Desde 2018, se sumó al proyecto de Santa Cruz Mitsui & Co. Ltd. (“Mitsui”), una de las principales empresas de inversión y comercio de Japón, con un 34 % de participación, a través de la firma MIT Argentina Generation Holding LTD, una filial de Mitsui.

El proyecto Vientos Los Hércules, inaugurado en marzo de 2021, es el parque eólico más grande que Total Eren opera en América Latina. Fue adjudicado en octubre de 2016 en el marco de la primera ronda de licitación del programa “RenovAr”, bajo la gestión del gobierno de Cambiemos.

Además de Vientos Los Hércules, Total Eren opera dos otras centrales de generación de energía renovable: el parque solar Caldenes del Oeste, en la provincia de San Luis, y el parque eólico Malaspina, en la provincia de Chubut.

Según consta en las distintas actas publicadas en el Boletín Oficial, cuando se conformó la firma argentina Eren Services Argentina SAU, ubicada en la calle Tucumán 1, en el barrio porteño de Puerto Madero, quien quedó a cargo como presidente fue Martín Parodi, quien actualmente continúa como director. La compañía japonesa que tiene un tercio de Total Eren tiene como director a Noriaki Watanabe. Además, en mayo de 2021, se sumaron al directorio Matías Borderes y Eiji Kurihara, según figura en el acta de la asamblea.

Según figura en su linkedin, Martín Parodi es el managing director de Total Eren desde febrero de 2017 y hasta la actualidad. Licenciado en administración de la Universidad de Buenos Aires, tiene más de 20 años de experiencia en finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones.

Triangulación

Por otro lado, la Aduana investiga triangulaciones en el marco de las importaciones de parques eólicos desde 2017 a la fecha. Según informaron, de las compras al exterior por u$s1.856 millones, u$s1.120 fueron operaciones refacturadas desde un tercer país, el equivalente al 60%. Las principales jurisdicciones desde donde se refacturaron las importaciones fueron Dinamarca, Hong Kong, Alemania y Uruguay (96%).