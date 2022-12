Pablo Moyano insistió con el bono salarial de fin de año

El hijo mayor de Hugo Moyano habló en radio Provincia y repasó las exigencias que le elevó al Gobierno junto con el Frente Sindical por el Modelo Nacional (Fresimona) que encabeza: el pago de un bono salarial de fin de año, la exención del peso del impuesto a las Ganancias para el aguinaldo, y la universalización de las asignaciones familiares de modo tal de llevar ese beneficio de los actuales 2,5 millones de perceptores a más de 6 millones.

“Que se apuren, lo vengo pidiendo hace meses y lo siguen estudiando”, advirtió. El bono salarial por única vez, no remunerativo, surgió como una medida con consenso en el equipo económico luego de que Alberto Fernández diera de baja la alternativa de decretar el pago de una suma fija que pasara a formar parte de los salarios del sector privado que habían reclamado Cristina de Kirchner y La Cámpora. Incluso el jefe de Estado dijo que era inminente su anuncio pero pasadas varias semanas no hubo novedades. Recién este fin de semana el secretario de Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren, rescató esa posibilidad y dijo por AM 750 que estaba "perfectamente previsto" anunciar una medida de esas características.

Según Pablo Moyano la instrumentación de un bono implicaría "un alivio importante para los bolsillos de los trabajadores” y matizó: "el campo pidió y corriendo le dieron el dólar soja, ojalá se anuncien esas medidas; hablar de candidaturas es faltarle el respeto a los argentinos que la están pasando mal" comentó en alusión a la reunión del lunes del PJ en la que participaron otros espacios de la CGT. En la cuestión partidaria admitió que le resultó "un bombazo" el renunciamiento de Cristina de Kirchner a postularse a algo para el año que viene.