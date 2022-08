Pachelo: “Ninguna prueba me sitúa en el lugar del crimen”

En una entrevista pactada por su abogada defensora Raquel Pérez Iglesias con los periodistas que cubren cada jornada del debate a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, Pachelo (46 años) se refirió a la actitud de la fiscalía en cada una de las audiencias del debate y remarcó las contradicciones en el relato de algunos testigos.

“Por favor sean breves, hagan dos o tres preguntas cada uno, no es una conferencia de prensa”, fue lo primero que dijo el imputado a los periodistas, mientras se acomodaba a un costado de la sala de los tribunales donde se desarrolla el juicio que lo tiene como acusado, junto a dos exvigiladores del country Carmel.

Con un tono tranquilo pero firme, Pachelo aseguró que, hasta el momento, con los elementos y testigos aportados por los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González, “no hay pruebas” que lo vinculen con el crimen de la socióloga de 50 años.

“Absolutamente ninguna prueba me incrimina ni me sitúa en la escena del crimen; ni siquiera se me sitúa en la puerta (de la casa de la víctima), hasta lo que ha surgido hasta ahora, y va a ser así porque así fue”, sostuvo.

Pachelo decidió hablar con la prensa en el cuarto intermedio de la decimotercera audiencia para dar su versión y contrarrestar así la de la parta acusadora.

“Yo no voy a formar parte del show de la familia García Belsunce de acusar así porque si”, dijo al ser consultado sobre quién es, a su parecer, el asesino de María Marta, y agregó: “Hay tres jueces, no voy a acusar gratuitamente. Yo no voy a decir lo que pienso, y no tengo cómo demostrarlo. Además, no me corresponde a mí”.

Pachelo negó la versión incluida en el debate del miércoles por el fiscal Ferrari acerca de que un excompañero de celda, identificado como Marcelo Maradei, le habría confesado en un contacto informal al fiscal Quintana que el vecino del Carmel le había dicho que asesinó a María Marta y dónde había descartado el arma utilizada.