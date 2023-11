El abogado y futuro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aseguró que no utilizarán a la Justicia “para perseguir opositores” y afirmó que todavía no decidieron quién reemplazará la vacante en la Corte Suprema. “Son tiempos de pacificación. No vamos a usar la Justicia para perseguir a los opositores. Se terminó eso. Hay buenos jueces, queremos que sean independientes”, sostuvo Cúneo Libarona.