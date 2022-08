Padre del joven quehallaron muerto: “Lomolieron a golpes”

En ese sentido, el hombre aclaró que Santiago “falleció el sábado al mediodía a causa de golpes”, es decir que, según ese criterio, estuvo privado de la libertad el martes que fue visto por última vez hasta el sábado en que fue asesinado, y que “sufrió mucho” antes de morir.

“Lo hicieron con una crueldad únicamente de animales”, describió al respecto Carlos Aguilera, respecto al resultado de la autopsia.

Detenido

Por otro lado, el hombre hizo referencia al único detenido en la causa, identificado por fuentes policiales como Walter Gil (23), y dijo que “tiene que tener cómplices” ya que se encontraba detenido desde el jueves a la noche y el crimen de su hijo se produjo el sábado.

“Yo creo que trabajó con alguien. Si el sábado estaba preso Walter Gil, debe tener cómplices. Ha mentido reiteradamente en sus declaraciones. Ha mentido cuando relató sus movimientos de la noche del hecho. Yo creo que es culpable”, apuntó Carlos.

A su vez, el padre de la víctima señaló que la última llamada que recibió Santiago fue hecha por Walter Gil y afirmó que el joven de 23 años detenido era empleado suyo y también trabajaba junto a Santiago.

“Mi hijo trabajaba conmigo en la oficina. Este chico tenía contacto laboral con Santiago únicamente. No eran amigos, desde ya te digo. Gil me parecía que era buena persona, pero nunca se sabe. Uno se sorprende con todo esto”, reconoció el padre de la víctima.

Sin embargo, Carlos Aguilera recordó una ocasión de hace unas semanas en la que su hijo lo llamó “preocupado” por una situación vivida con el sospechoso.

“Santiago me llamó cuando yo estaba de viaje. Ahí me dice que Gil le había preguntado dónde estaba yo, cuándo venía. Con mucha presión. Eso me hace pensar mucho”, recordó.

A su vez, Aguilera expresó que la Policía hizo un “muy buen trabajo”, aunque lamentó que no hayan llegado a encontrar a su hijo con vida.

“El trabajo que han desarrollado es muchísimo. A las pocas horas llegaron todas las brigadas de la Policía desde la capital provincial. Yo creo que fue un trabajo excepcional”, admitió el hombre, aunque aclaró que de todas formas, excepcional hubiese sido si encontraban a su hijo vivo.

En principio, la mamá de la víctima había recibido cerca de las 7 de la mañana del pasado 17 de agosto un mensaje extorsivo en su teléfono celular desde el número de Santiago.

Según Carlos Aguilera, el texto recibido decía: “Lamentablemente tenemos a Santiago secuestrado. Te tenemos observado, te estamos siguiendo. Estuviste haciendo un trámite en una aseguradora. No avises a la Policía”.

A su vez, en dicho mensaje se le exigía la suma de siete millones de pesos a cambio de su liberación. Luego se le indicó que a las 9 de la mañana habría un nuevo contacto, pero eso no ocurrió y los captores nunca más volvieron a comunicarse.

Al respecto, el hombre señaló que “al no recibir ningún otro llamado, toda la familia temía por el trágico final”.

“Eso me causó mucho miedo. Ese teléfono nunca más estuvo en línea. Al principio era un secuestro extorsivo. El tema es que no se comunicaron más conmigo”, enunció Aguilera.