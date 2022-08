“Papi” inquiere con crueldad en la “masculinidad tóxica”

Lluvia de dólares, éxitos y escándalos, a los 33 años la estadounidense Emma Cline se ha vuelto meritoriamente famosa. A los 24 publicó “Marion”, cuento que ahora aparece en “Papi”, su nuevo libro, y ganó el Plimpton Price de la Paris Review. Comentó que había terminado “Las chicas”, una novela que tenía como escenario a las chicas del clan Manson. Le ofrecieron un adelanto de 2 millones de dólares, y de inmediato una oferta para llevar la novela al cine. Rodeada de críticas laudatorias fue best seller y se ha publicado en más de 40 países. Pero un ex novio sostuvo que Cline lo había plagiado, su acusación fue llevada adelante por el abogado de Harvey Weinstein, el productor convicto como delincuente sexual. Cline se había encargado de Weinstein en su nouvelle “Harvey” y en el cuento “Ruido blanco”, en The New Yorker, donde se mete en la conciencia de Weinstein la noche anterior al veredicto. En la acusación de plagio se presentó un informe que incluía cómo Cline espió la computadora de su novio, detalles de las parejas de Cline y fotos de las actividades sexuales de la escritora. El juez desestimó el caso, mostrando que en “Las chicas” había apenas un par de frases coincidentes con los textos del abogado.