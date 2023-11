Para 2 de cada 3 trabajadores la inteligencia artificial generará impacto positivo en su empleo

Aunque la fase actual de la IAGen está marcada por un gran optimismo, las organizaciones deberán tener más planificación para tratar el tema.

Tanto los trabajadores como las empresas necesitan obtener un conocimiento con mayor profundidad acerca del tema, su potencial y su rol en la diaria laboral. Esto demanda tres cosas: gestión eficaz de cambios, mapeo de nuevos roles y agilidad en la incorporación de habilidades. Solo el 7% de las personas encuestadas piensa que la IAGen les hará perder sus trabajos. En tanto, 2 de cada 3 trabajadores cree que el impacto de la IA en sus empleos será positivo.

La mayoría de las personas ve a la IAGen como una tecnología que puede alivianar su carga laboral administrativa/repetitiva, dándoles tiempo para focalizarse en tareas más estratégicas (59%) y ahorrar tiempo en el trabajo (60%). Sin embargo, más allá de lo que se pueda ganar en eficiencia, hay un 54% de los trabajadores que lo ve como un punto de entrada hacia nuevas oportunidades laborales, considerando que les abre puertas a trabajos a los que antes no podían acceder.

Aun cuando el sentimiento general está marcado por el optimismo, hay un 24% de los trabajadores que manifiesta no estar seguro de cómo la IA impactará en su trabajo. Esto es así especialmente para quienes tienen salarios más bajos (31% vs 17% con salarios altos) y quienes no trabajan en oficinas.

El uso de la IAGen ya está difundido, pero su incorporación y acceso en el trabajo no son equitativos.

Para encarar esta brecha, se debe asegurar la inclusión en el acceso a esta herramienta. El 46% de los trabajadores recibe orientación por parte de sus empleadores acerca del uso de la IA en el trabajo. El 76% de los trabajadores con títulos universitarios utiliza IAGen en el trabajo, mientras que, en el caso de aquellos con solo el secundario completo, se reduce a un 51%. El 70% de los trabajadores usa IAGen en el trabajo, con herramientas como ChatGPT o Google Bard. El 11% no sabe cómo usar IAGen ni qué es. A nivel global, un 58% de los trabajadores considera que la IA mejorará sus opciones de carrera profesional, mientras que un 57% quiere capacitación en IA por parte de sus empleadores.

En tiempos en que la tecnología reemplaza habilidades técnicas, hay un crecimiento exponencial de la importancia de las habilidades blandas. El liderazgo, las habilidades humanas, la empatía y la inteligencia emocional se mantendrán relevantes distante la transición a la IA. Para capitalizar el ritmo cambiante del trabajo, las organizaciones deberían focalizarse en ofrecer coaching, entrenamientos y desarrollo del liderazgo.