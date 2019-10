Para ahorristas: previa electoral, sólo para amantes del riesgo

Para Federico Desprats, de Intervalores, hay dos grandes cuestiones que generan incertidumbre de cara a las elecciones. “La primera es el tipo de cambio y todo lo asociado a ello. El mercado está desorientado en cómo se va a ubicar el tipo de cambio. Por el otro lado, lo que va a pasar con la deuda. Incluso la curva de letras en dólares que fueron reperfiladas se negocian a rentabilidades altísimas en dólares”, sostuvo Desptrats, quien remarcó: “Por ende, el inversor está privilegiando la liquidez y la moneda dura, por eso es que hay una gran exigencia y estamos viendo tanto rendimiento en estas letras. Para convencer al inversor que se quede en peso, hay que darle una zanahoria muy grande”.

En ese contexto, según Desprats, “es un compás de espera con un altísimo nivel de incertidumbre y un segmento chico del mercado con un alto nivel de riesgo, que se anima a armar posición salteando esta coyuntura”.

“Después de las PASO se sufrió un cimbronazo gravísimo y la gente tuvo que digerir eso. Después llegó el reperfilamiento y las restricciones con el dólar. Fue un cúmulo de malas noticias que castigó a los más conservadores, porque quizá un inversor agresivo lo tolera mejor. Pero eso pasó y ahora está todo el mundo más a la expectativa. El problema es que se terminaron las alternativas de inversión conservadora. Pero quien tenía unos pesos, no encuentra variante y se refugia en los dólares”, explicó José Ignacio Bano, de la plataforma Invertir Online. Y agregó: “El mercado está para aquel que está dispuesto a correr riesgos. Para un perfil agresivo. Las letras existen, hay mercados secundarios, se supone que no van a volver a cambiar las reglas, pero es difícil convencer a las personas de que no va a volver a pasar. Por otra parte, siguen funcionando mucho las cauciones”.

Finalmente, Bano se refirió a uno de los productos más utilizados y aportó una recomendación: “Un ejemplo es el AO20, que es un bono que paga en dólares. De acá a octubre da 108 dólares, es decir que incluso con alguna quita es muy rentable. El mercado dice: no creo que lo pague, estamos en valores tal que podrías soportar una quita importante, hacés negocio. Como recomendación, nosotros a los clientes vamos más por el lado de acciones que de bonos. El bono tiene una fecha límite corta, salvo que compres el bono centenario. Si Argentina tiene serios problemas financieros a un año, los bonos cortos van a tener problemas. En cambio, las acciones siempre se terminan recuperando, salvo un caso letal. Siempre tenés tiempo de recuperar”.