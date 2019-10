Para Alberto F. es un "disparate" la idea de mantener a Sandleris en el Central

Por otro lado, criticó al presidente Mauricio Macri porque “ha vulnerado leyes permanentemente". "Me cansé de atender a Macri y de las mentiras que se decían", agregó.

Dijo además que "Macri liberó el dólar el lunes después de las elecciones" primarias y que "me preocupa que el 28 de octubre se enoje de vuelta y haga lo que hizo después de las PASO".

En declaraciones a la señal C5N calificó como un "verdadero disparate" que le plantearan la posibilidad de mantener a Guido Sandleris al frente del Banco Central por la fuga de dólares que se produjo durante su administración.

Explicó que "cuando en junio me junté con el enviado del FMI les expliqué que hasta ese momento nos habían enviado 39 mil millones de dólares y se habían fugado 30 mil millones del sistema. Les dije: ´Dejen de mandar dinero porque se lo llevan´. Mandaron 4.500 millones más, llegamos a los 45 mil millones y se fueron 35.000 millones. Todo eso ocurrió con Sandleris de presidente" del Banco Central.

Y que luego "cuando Sandleris y Macri hablaron conmigo les pedí que cuidaran las reservas y están decididos a gastar hasta las últimas reservas para tratar de seguir de caravana por el mundo", agregó.

"Tenemos que prestarle atención a los que están en situación de pobreza, a los jubilados, los que se han quedado sin trabajo. Tenemos que prestarle atención a los que están en situación de pobreza, a los jubilados, los que se han quedado sin trabajo", aseguró.

Y añadió: "El problema del hambre no es de Alberto Fernández o de Macri, es de todos los argentinos".

Por último, sostuvo que Macri “inauguró un sistema de encarcelamiento a opositores como nunca se vio en Argentina" y que "tenemos que acostumbrarnos a que la Justicia actúe con libertad".

"Macri no tiene idea de lo que pasa en su gobierno, tiene un nivel de ignorancia llamativa y habla de cosas que no tienen que ver con la verdad. No hablo más con él porque me cansé de que mienta y diga que las cosas las acordaba conmigo", dijo Fernández en diálogo con radio 10.

Las declaraciones del candidato del Frente de Todos se conocen un día antes de la segunda edición del debate presidencial que se realizará este domingo a la noche en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

"Seguramente seguirá mintiendo, está en su naturaleza. Esta semana se la pasó mintiendo, debe ser que no encuentra otro camino", dijo, y agregó: "le debe haber ido muy mal para ocuparse de mi dedo índice, que no es un gesto de agresividad ni prepotencia".

"Necesitaría muchos dedos índices para marcar las malas políticas que llevó adelante", agregó.

"Habla de la inversión en ciencia y tecnología, y la inversión cayó un 43%; habla de educación, y el presupuesto cayó un 40%, y les sacó las notebooks a todos los chicos; te dice le preocupa la salud, que cayó un 23%. Todo es mentira", concluyó.