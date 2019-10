Para los más exigentes

3| También el interior se define por la estética “storm”. Detalles de color naranja en distintos lugares y tapizado de cuero negro con el nombre estampado. Los materiales son de buena calidad y el habitáculo es cómodo y luminoso.

4| Está equipada con un motor naftero 2.0 de 16 válvulas y 170 CV con un torque de 202 Nm, caja automática de seis marchas (con modo secuencial y levas al volante) y tracción integral 4WD de acople automático.

5| La potencia del motor le permite tener una respuesta ágil en el tránsito urbano ayudada por el buen tándem que logra con la caja automática de relaciones cortas en las primeras marchas. Poco más de 10 segundos le lleva llegar a los 100 km/h, más que suficiente para un vehículo de este tipo con gran porte. El consumo ronda los 11 Lts/100 km en uso mixto. La suspensión es mullida lo que brinda un andar sin sobresaltos.

6| En ruta se la siente estable, con buena insonorización y un excelente confort de marcha. La sexta velocidad le entrega una sobremarcha bien relajada con el motor trabajando en el orden de las 2.000 rpm. En maniobras de sobrepaso puede demorar algo más de lo deseado pero siempre está la posibilidad de recurrir al modo secuencial que, con las levas al volante, es sumamente práctico.

7| No es una 4x4 extrema pero la tracción integral permite encarar con seguridad la mayoría de los desafíos que proponga el terreno. El buen despeje del suelo ayuda para no sufrir golpes cuando el camino tiene desniveles pronunciados. Incluso, sin llegar a situaciones off-road, la tracción 4WD sirve de ayuda en asfalto resbaladi- zo por lluvia. Va a repartir la fuerza de manera adecuada para no perder el control del vehículo.

8| El equipamiento corresponde al de la versión Titanium. En seguridad, con frenos ABS con EBD, control de estabilidad y de tracción, siete airbags, asistencia de arranque en pendiente.

9| En cuanto al confort se destacan el techo corredizo, ajuste lumbar del asiento del conductor, arranque con botón, encendido automático de luces, entre otros.

10| La Ford EcoSport Storm cuesta $1.711.500 y ofrece una garantía de 3 años o 100.000 km.