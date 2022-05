Para OMS, el covid causó 3 veces más muertes que datos oficiales

Las cifras de exceso de mortalidad de la OMS reflejan a las personas que murieron a causa del covid-19, así como a las que perecieron como resultado indirecto del brote, incluidas las que no pudieron acceder a la atención sanitaria por otras afecciones cuando los sistemas se vieron desbordados durante las enormes oleadas de infección.

También tiene en cuenta los decesos evitados durante la pandemia, por ejemplo, debido al menor riesgo de accidentes de tráfico durante los confinamientos.

Cifras

No obstante, las cifras también son mucho más elevadas que el recuento oficial debido a las muertes obviadas en los países que no informaron adecuadamente. Incluso antes de la pandemia, alrededor de seis de cada 10 muertes en todo el mundo no se registraron, señaló la OMS.

El informe señala que casi la mitad de las muertes que hasta ahora no se habían contabilizado se produjeron en India. El estudio sugiere que 4,7 millones de personas murieron allí como resultado de la pandemia, sobre todo en mayo y junio de 2021.

Pero el Gobierno indio cifró el total de muertos en el periodo de enero de 2020 a diciembre de 2021 muy por debajo de ese número, en 480.000 decesos