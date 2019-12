Para que andar en moto no sea un riesgo: la industria apuesta a la seguridad vial

El presidente de CAFAM, Lino Stefanuto, destacó la importancia del programa ya que “hay 7 millones de motocicletas circulando en la Argentina”. Según detalló, la campaña de difusión masiva de seguridad vial, en conjunto con agencias de seguridad vial, también contempla las Escuelas de Manejo Seguro y la formación de instructores a nivel provincial y municipal.

El perfil de los conductores de motovehículos está bien definido. El titular de la Cámara recordó que el 62% de ellos son menores de 35 años y el 78.7 son masculinos. El 71% de las motos transporta a un solo pasajero, la mayoría en las zonas urbanas. Stefanuto destacó un dato positivo: el uso del casco se incrementó desde un 46% en 2011 hasta el 68% actual. Aunque señaló que no es suficiente: “El objetivo es llegar al 100 por ciento”.

El “Compromiso con la seguridad vial” es apoyado por las principales terminales de motovehículos del país: Beta Motor de Argentina, Dragón (Brava), Corven Motors Argentina, Gilera Motors Argentina, La Emilia (Motomel), Yamaha Motor Argentina, Pagoda (Guerrero), Honda Motor de Argentina, Famsa (Jawa), Okinoi, Mar Maquinarias (Suzuki), Zanella Hnos. y Cía., Grupo Simpa (KTM – CAN AM), Marwen (Hero) y Motorbike Group (Gaf).

La jornada también contó con la participación de Liliana Castellanos, coordinadora general de la Gerencia de Educación Vial, dependiente de la Subsecretaría de Movilidad Sustentable de la Ciudad, quien aportó valiosos datos.

Por ejemplo, que el 80% de los pacientes que ingresa por guardia a los hospitales porteños son víctimas de accidentes de tránsito, y el 46% de ellos iban en una moto, como conductores o acompañantes. La mayor parte es atendida con lesiones en extremidades, la cabeza y el cuello, que en muchas ocasiones terminan siendo fatales: en 2018, en la Ciudad se contabilizaron 159 muertes.

Los fallecidos y heridos graves tienen en común el consumo de alcohol y ciertas coincidencias en la causa del siniestro, casi siempre por el exceso de velocidad, el no ser vistos por otro vehículos y el cruce de semáforos en rojo. “Cuando sos adolescente te enseñan a manejar una moto, pero no a conducirla con responsabilidad”, concluyó la especialista.

Por ello, indicó, se realizan distintas capacitaciones y talleres en escuelas y empresas y el año pasado se lanzó el Plan Metropolitano de Motovehículos. Al mismo tiempo, se diseñaron nuevas preguntas para los exámenes de licencias y videos exclusivos a la hora de renovar el carnet.

El informe del Observatorio Vial 2018 resaltó la importancia de reforzar las acciones para promover el uso del casco, aumentar el control en los más jóvenes, focalizar acciones en el norte del país (donde más se usan las motos), mejorar las condiciones de traslado de menores, marcar el riesgo del uso del celular y concientizar sobre el respeto a las normas de tránsito.

Además, la presentación incluyó la presencia de los instructores de manejo seguro Almendra Murillo (Honda) y Federico Brytwa (Yamaha), quienes ofrecieron la teoría y la práctica de una serie de recomendaciones fundamentales para todo motociclista.

CAFAM Presentación del programa CAFAM

Entre otras, la conveniencia de una postura con cabeza levantada y visión lo más adelante posible, mantener la columna en posición vertical para evitar la fatiga, tener los hombros y brazos relajados para facilitar el movimiento del cuello, ubicar los codos ligeramente flexionados, las rodillas presionando ligeramente el tanque de combustible y los pies apoyados en los pedalines y apuntando hacia delante.

Los números del sector

La Cámara de Fabricantes de Motovehículos nació en 2013 con el objetivo de fomentar la inversión en desarrollo, aumentar la producción nacional de unidades y promover del entendimiento entre el sector privado y el Estado.

En ese sentido, algunos de los puntos fuertes de la agenda del próximo año incluyen fortalecer la cadena comercial, potenciar el plan Ahora 12, la introducción de nuevos esquemas de financiamiento con los concesionarios y continuar integrando al sector en las iniciativas de movilidad limpia.

La industria genera unos 13.500 empleos en la cadena que incluye a los proveedores de insumos y partistas (metalmecánica, fundición, soldadura, inyección de plásticos, sistemas eléctricos, etc.), terminales (montaje, pintura, repuestos, etc.) y concesionarios (venta, servicio al cliente, postventa, compra y venta de usados, etc.). Una cifra que en 2019 se resintió al ritmo de la crisis económica.

CAFAM CAFAM presentó su iniciativa “Compromiso con la seguridad vial” CAFAM

La evolución de los últimos años muestra que en 2013 se alcanzaron los 724.000 patentamientos, en 2014 los 482.000, en 2015 los 480.000 y en 2016 los 484.000. El 2017 mostró un pico con 698.000 patentamientos que cayó en 2018 a 583.000. En 2019 esa baja se pronunciaría hasta los 311.000. El gran dato favorable es que el porcentaje de producción local en los motovehículos saltó del 40% en 2008 al 91% en 2019.

Stefanuto destacó como un acierto el decreto de principios de 2019 que diferencia los aranceles aduaneros dependiendo del estado en el que llegan las motos a la Aduana. La reglamentación estableció tres categorías: 35% de impuesto a las motos importadas completamente armadas, 20% para aquellas desarmadas completas y 0% a las unidades incompletas que logren un 5% de integración local. A la espera de la asunción, el próximo 10 de diciembre, comenzaron los primeros contactos ente la industria y el nuevo gobierno nacional. El anhelo de las fábricas terminales es que ese decreto pueda convertirse en ley.