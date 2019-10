Paradójico: Chubut descontará $600 millones a docentes

Es por esto que los docentes ya tienen elaborado un plan para, una vez concretado el fin de la medida, retomar sus puestos de trabajo pero con retención de tareas. En concreto, un paro presencial.

La ministra de Gobierno, Mariana Vega, fue clara al respecto: “Si se constata que el docente está en el lugar de trabajo pero no está dando clases, se hará el descuento de haberes porque la retención de servicios es similar a un paro”.

Arcioni se había comprometido a no realizar descuentos hasta el 30 de agosto. Sin embargo, Federico Massoni, jefe de Gabinete, confirmó esta mañana que este tiempo ya pasó y que ya está en marcha la carga de descuentos de haberes. “Aquel que no trabaja no va a cobrar”, sentenció.

Vale recordar que la provincia lleva más de 70 días sin clases. Una acción que comenzó tras del receso de invierno por problemas edilicios y que se profundizó por la propia incapacidad de la Provincia para administrar los recursos locales y así pagarle en tiempo y forma a toda la masa de empleados estatales.

La paradoja, en este caso, se da con los docentes, quienes le significan a la Provincia un total de 1400 millones de pesos dentro de los 4 mil millones que ocupa la masa general. Es por eso, que desde el gobierno vienen presionando sobre el mal paso. Por esta razón, los docentes modificarían su accionar con el fin de no perder sus ingresos ya que Arcioni dejó en claro que de no retomar sus funciones les descontará los días no trabajados, lo que reflejaría un total de 600 millones de pesos de ahorro para la Provincia.