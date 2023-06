Paro docente en Rosario por alumno herido en balacera

En tanto, el gobernador santafesino Omar Perotti afirmó que los ataques contra las escuelas que se vienen sucediendo en la principal ciudad de la provincia “es una consecuencia de los límites que estamos poniendo para que no se organicen más delitos desde las cárceles”.

Asimismo, el mandatario apuntó contra el Gobierno nacional ante medios locales, en una convocatoria de la provincia por el Día del Periodista celebrado ayer. “La dimensión de lo que enfrentamos requiere toda la presencia federal. La Argentina no puede permitir que esto pase en su territorio, y el gobierno nacional tiene que dimensionar que en Rosario tiene dar una batalla con todas sus energías”, dijo, según consignó La Capital.

No obstante, Amsafé decidió parar ayer para visibilizar la situación. “Esto no para de agravarse. La balacera que hirió a un niño de primer grado de la Escuela 1319 es un salto en la realidad que ya no se soporta”, advirtió la delegación Rosario de Amsafe, luego que un alumno de seis años sufriera una herida de bala en un tobillo, ocasionada aparentemente cuando pasaba frente a la casa de una mujer que fue baleada.