Pases de facturas y críticas internas a Manini Ríos, el aliado militar de Lacalle Pou

Eso, más un editorial publicado por la revista Nación, perteneciente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de las Fuerzas Armadas (CAOFA), en el que se afirmaba que “los marxistas se irán del poder”, generó malestar en parte de la sociedad y fue mencionado por analistas como una de las posibles explicaciones de que la ventaja que las encuestas preelectorales le daban a Lacalle Pou, de hasta 8 puntos porcentuales, se haya encogido al extremo observado el domingo a la noche. Asimismo, algunos de esos observadores advirtieron que las posturas de derecha dura del general retirado ponen a prueba la cohesión de la alianza que pretende gobernar el país y hasta la autoridad de Lacalle Pou.

De hecho, cuando el presidenciable frenteamplista, Daniel Martínez, se congratuló al cierre de la votación por el hecho de que su agrupación había tenido un desempeño mucho mejor que el esperado, lo que obliga a aguardar el conteo oficial, la multitud que lo escuchaba comenzó a gritar “milicos nunca más”.

“Los mismos que han puesto en duda la propia necesidad de que existan Fuerzas Armadas, que hace tan solo un año aprobaron una ley de retiros que afectó principalmente a las jerarquías más bajas y este año una ley orgánica que desconoce las características de la función militar, que no se han cansado de insultar a quienes visten uniforme y que despectivamente llegaron a llamarlos ‘carne con ojos’, hoy les piden su voto”, dijo Manini en el video. “Se burlan una vez más de quienes visten el uniforme de nuestra patria. A ellos, esta vez los soldados les contestamos que ya los conocemos”, añadió el exmilitar, sancionado en su momento por el presidente saliente, Tabaré Vázquez, por realizar como comandante del Ejército comentarios políticos vedados por la ley.

En una conversación informal con un militante frenteamplista, el propio Lacalle Pou dijo el domingo que lo que hizo Manini Ríos “no estuvo bien”, según consignó el diario El Observador.

Asimismo, Conrado Ramos, dirigente de otro de los partidos de la “coalición multicolor”, el Independiente, señaló en Twitter que Manini Ríos atizó “la antinomia soldados vs. izquierda” y que devolvió al país “a los días más tristes” de la dictadura (1973-1985). Ayer, sumó otra opinión, al indicar que el video de Manini Ríos fue “absolutamente inoportuno” ya que “expresó una mirada corporativa”.

El expresidente Julio María Sanguinetti, referente histórico de otro aliado de Lacalle Pou, el Partido Colorado, señaló por su parte que el mensaje fue “una arenga corporativa”. Aunque no le adjudicó el efecto de haber diluido tanto la ventaja de la oposición, sí reiteró, como le había dijo a Ámbito Financiero la semana pasada, que Cabildo Abierto “es una incógnita”. “Es un partido nuevo, que no tiene tradiciones, no tiene procedimientos, no tiene historia, que no tiene ni siquiera cuadros políticos reconocidos”.

La senadora electa por el Partido Nacional, el mismo de Lacalle Pou, Graciela Bianchi indicó que el mensaje “pudo haber influido en una minoría de la población”, aunque le adjudicó la remontada del Frente Amplio a lo que denominó como “campaña del miedo”.

“Conociéndolo a Luis (Lacalle Pou), seguramente no le haya gustado el video. Estoy segura de que si Manini le hubiera consultado antes, probablemente él le habría dicho que no era conveniente”, afirmó.

Asimismo, calificó de “deleznable” el editorial de la revista Nación. “No sé cómo se mueven esas fuerzas oscuras, que no son Manini ni las Fuerzas Armadas”, indicó.