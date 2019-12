Passalacqua: "Las provincias somos parte del país, no un accidente geográfico"

P.: Siempre se destaca el “ideario misionerista”. ¿Qué implican esas dos palabras?

H.P.: Es un proyecto donde por encima de todo, primero está Misiones. Y en el cual está como prioridad la gente. En ambas cosas creo que haber cumplido. Siempre estuvimos muy cerca de la gente defendiendo por encima de todo el interés de los misioneros. Sin falsa modestia puedo afirmar que nunca me alejé de la gente. Traté de defender el ideario que nos marcó la gente, que nos viene marcando el presidente del Frente Renovador de la Concordia Social, Carlos Eduardo Rovira, desde 2003 cuando se fundó este proyecto político.

P.: El gobierno de Misiones le dio la gobernabilidad que el gobierno nacional necesitó durante cuatro. Usted siempre dijo: “Gobernabilidad con gobernabilidad se paga”… ¿Fue correspondido por el gobierno nacional?

H.P: Durante estos cuatro años no traicionamos nuestro ideario misionerista. Insisto con la respetuosidad hacia el presidente Mauricio Macri, más allá de no estar de acuerdo con sus ideas y con su proyecto político. Nunca me habrán escuchado hablar mal de un político de otro espacio político. Sí he criticado sus ideas, pero no personalizo. Me parece obsceno cuando veo los programas políticos de la TV nacional y se personaliza la crítica. La política no es eso, al contrario, la política debe servir para tratar que la gente sea un poco más feliz cada día. Nunca le oculté al presidente Macri mis pensamientos políticos, y en cada oportunidad en que tuvimos diferencias se las dije.

P.: El Frente Renovador hace hincapié en el misionerimo. ¿Esto no significa ser un país dentro de un país?

H.P.: Nosotros planteamos defender lo nuestro, es decir educar, tener la salud, energía a la misionera, la gastronomía igual. Es decir, sentirnos dueños de nuestro destino. Esto no significa que queramos ser un país dentro de un país. Estoy convencido que el próximo presidente de la Nación deberá hilvanar la esperanza y desesperanza de las provincias porque el país central no puede imponer un proyecto avasallando los intereses provinciales. Con Alberto Fernández vamos hacia un gobierno verdaderamente federal

P.: El exgobernador Carlos Rovira comenzó un proceso de desendeudamiento que se podría decir que termina con usted, que entrega a Oscar Herrera Ahuad una provincia solamente con una deuda que no supera el siete por ciento de su presupuesto.

H.P.: Pasamos de deber dos presupuestos en la década del ´90 a tener una deuda que no supera el 7% de su presupuesto. Somos la séptima economía del país siendo la provincia número 23 en tamaño y teniendo pobreza estructural como todo el norte argentino. Esta es una carga que solamente se puede alivianar el día en que el país central entienda que no puede seguir sesionando y aspirando el interior. Yo tengo mucha fe que Alberto Fernández logrará esto porque en este lugar donde estamos haciendo esta entrevista (en los jardines de la Residencia) Alberto planteó este tema como prioridad. Concretamente habló de su concepción de país federal. Nos dijo que gobernará con los 24 gobernadores, es decir que las provincias serán parte de su gobierno nacional en la toma de decisiones porque las provincias no somos un accidente geográfico somos parte del país

P.: ¿Cómo fue el proceso de desendeudamiento?

H.P.: Principalmente controlar cada peso que ingresa a las arcas provinciales todos los días. No gastar más de lo que ingresa y no tomar crédito. Sinceramente debo decir que no tengo idea como hace un Estado provincial para comprar dólares y pagar deudas crediticias porque Misiones es una provincia que no tomó deuda ni en pesos ni en dólares más allá de los ofrecimientos que tuvimos. El desendeudamiento de la provincia es la gran sabiduría que nos dejó Carlos Rovira desde 1999 a la fecha cuando como gobernador comenzó este proceso.

P.: Usted durante los cuatro años de gestión cuestionó la inequidad en cuanto al dinero por impuestos que desde Misiones va al gobierno central y su regreso a la provincia…

H.P.: Es cierto. Para tomar como ejemplo, de cada tres pesos que enviamos al gobierno nacional recibimos uno (según datos del Ministerio de Hacienda de la provincia en el primer semestre del año 2019 Misiones aportó a la Nación 11.140 millones de pesos, discriminados en 5.500 millones de IVA, 5.400 millones de impuesto a las ganancias y 140 millones de impuesto al cheque y recibió de la Nación 3.775 millones de pesos). Esto se debe corregir porque de lo contrario cada vez seremos más pobres.

P.: En algún momento todo hacía suponer que Macri iba a llevar adelante un gobierno federal. Recuerdo cuando el 12 de diciembre de 2015 convocó a todos los gobernadores y se comprometió a trabajar en conjunto.

H.P.: No quiero juzgar su forma de gobernar. Sólo digo que tuvo una gran oportunidad que no la supo aprovechar.

P: ¿Qué análisis hace de los motivos por los cuales el Frente Renovador Misionero perduró durante 16 años, sorteando momentos muy difíciles y se encamina a gobernar la Provincia por otros cuatro años más con un alto porcentaje de adhesión?

H.P.: Estos cuatro años fueron muy difíciles. Gobernar en esta precariedad económica con una inflación galopante fue realmente complicado. Hubo que hamacarse todos los días.