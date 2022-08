Pausa de 15 días para buscar solución a los 96 despidos en Dass

La fábrica de Misiones fue visitada el año pasado por el presidente Alberto Fernández cuando se anunció una inversión de u$s25 millones para ampliar su producción, con la contratación de 100 personas.

En un comunicado, la compañía responsabilizó por los despidos a las “trabas a las importaciones de insumos para producir, sumado a las medidas anunciadas por el Banco Central, el pasado junio, en donde se pone en vigencia un nuevo régimen de importaciones que limita el acceso a dólares de las empresas que importan para producir localmente”.

Sostuvo que ese régimen “perjudica en mayor medida a las empresas que durante 2021 incrementaron su estructura productiva: invirtiendo en el país, apostando al crecimiento de la producción nacional y generando puestos de trabajo, lo que obliga a Grupo Dass a reestructurar sus fábricas para poder sobrellevar la situación”.

La empresa llegó al país en 2007 y lleva invertidos u$s160 millones, atendiendo y abasteciendo el mercado local, no solo mediante la fabricación de marcas propias, sino de grandes marcas internacionales. “Actualmente, el grupo emplea alrededor de 1.500 colaboradores en sus plantas de Eldorado (Misiones), Coronel Suárez (Buenos Aires), sus oficinas comerciales y locales de marcas propias”, dijo la compañía. “En Eldorado, invertimos, fue el Presidente y más que duplicamos la producción y los empleos -pasamos de 7 líneas a 15- pero como el cupo es el mismo que el año pasado sí o sí, y no lo aumentan por la inversión, no podemos pagar los insumos productivos y no podemos seguir”, añadió.

Ayer, el Ministerio de Trabajo de la Nación ordenó dejar sin efecto los despidos por 15 días para negociar una solución entre las partes. Y de inmediato se convocó a una primera audiencia virtual.