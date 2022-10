Payero por Medina y evaluarán a Villa

El volante de Boca Martín Payero ingresará por Cristian Medina, quien ayer practicó diferenciado, al tiempo que técnico Hugo Ibarra evalúa si Sebastián Villa es titular para visitar mañana a Gimnasia en los 81 minutos que restan del partido suspendido el 6 de octubre pasado por incidentes, por la 24ta, fecha de la Liga Profesional. El plantel xeneize volvió a entrenarse en el predio de Ezeiza con la novedad que tenía un día más de descanso para jugar En la práctica el técnico no alineó un equipo y los titulares tuvieron su segundo día de regenerativo después de haber caído el domingo pasado ante Newell’s Old Boys por 2 a 0. Cristian Medina no entrenó con el resto por una sobrecarga muscular y aunque esté en la lista de convocados dejaría su lugar para que ingrese Martín Payero.