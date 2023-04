“Pensé que me iban a cuidar”

Florencia Marco, jefa de prensa del plantel de fútbol femenino de Boca y quien denunció por abuso sexual al entrenador Jorge Martínez, aseguró ayer que “Boca fue y es mi casa hace 11 años” y que se encuentra “dolida” porque pensó que el club la iba a cuidar y eso no ocurrió, a la vez que expresó que “todavía no entiendo cómo estoy llevando esto adelante; me costó más de un año poder hacerlo y no soy la única”.