Pequeño film que logra divertir

Esta divertida comedia vintage de enredos empieza con una de las mejores secuencias de créditos del cine argentino reciente, basada en dos manos que abren y cierran cajones y carpetas buscando algo que no encuentran mientras van apareciendo los nombres de elenco y equipo del film. Luego, su estilo es eficaz y la idea en general original, y funciona bastante bien. El protagonista acaba de renunciar a un trabajo que no le interesaba demasiado pero al que estaba ligado por temas familiares, y ni bien da unos pasos en la calle llama a una compañera para invitar a salir esa misma noche. Ella acepta, y se van a encontrar en la casa de él en un rato, pero ahí es cuando aparecen los inoportunos del título. Y son un montón. Hay tres amigos que lo esperan en la puerta, sin avisar, para festejar la renuncia a la oficina; un perrito de la vecina que se escapa, la ex que de golpe se está mudando al piso de abajo y no le entra la heladera en el ascensor, la hermana peleada con su marido y su hermano, que aparece proponiendo un negocio raro. Todos, uno por uno, antes de que llegue la chica que da todas las señales de querer estar a solas con el dueño de casa.