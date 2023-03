Perforación inteligente: DLS Archer presentó la tecnología más avanzada

El simulador modelo Aqila Patagonia 3.1 incorpora las últimas tecnologías del mercado, que permiten emular los sistemas operativos de los perforadores, tanto en la disposición de los controles y en los requerimientos de los eventos a simular, como en la diagramación del equipo y en su locación.

El corazón del simulador es su motor matemático, cuya función es manejar la gran cantidad de variables puestas en juego en una maniobra, que interactúan entre si siguiendo las leyes de la física. Además, cuenta con un software, el cual hace de nexo entre el motor matemático, la gráfica y los controles.

La gráfica permite no solo lograr la visión desde distintas posiciones y ángulos en la locación, de manera que el operador puede ver lo que está sucediendo en los distintos sectores del equipo (bombas, piletas, corona, piso de enganche, etc), sino que también tiene la opción de variar el horario (cualquier hora del día con las características de la iluminación y visión que esto representa), el clima (viento en distintas intensidades, nieve, lluvia, tormentas eléctricas, sol radiante, etc.) y el escenario geográfico según la necesidad.

El hardware cuenta con un puesto de comando con la disposición de controles, tanto manuales como con pantallas táctiles (5), que le permiten operar al maquinista de manera idéntica a la que se realiza en las operaciones de campo. Además, cuenta con un sistema de sonido, que aporta realismo a la tarea y una pantalla de 70” de altísima definición que hace de ventana del equipo.

Por último, el simulador está preparado para trabajar con la opción multi operador, lo cual implica que, además del operador, participen en la simulación otras personas del equipo de trabajo, (enganchadores, boca de pozo, etc.) cada una con un casco de realidad virtual e interactúen todos juntos en la maniobra que se esté realizando, todo esto en el escenario generado por el equipo. Esta opción combina la realidad mixta con la realidad inmersiva.