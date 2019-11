Pergolini cruzó a Maradona: "¿Qué se puede esperar de un burro?"

La incorporación de Román a la fórmula opositora por las elecciones en Boca se topó con fuertes críticas por parte del oficialismo. Angelici y Maradona denunciaron que hubo dinero y "dólares" para que el exjugador decidiera apoyar a Jorge Amor.

Hoy vi la conferencia de Daniel Angelici, y creo que el ídolo de un club, como Riquelme, no puede escuchar ofertas y venderse al mejor postor. Yo jamás lo hice. Los dólares no pueden pesar más que las convicciones. View this post on Instagram Hoy vi la conferencia de Daniel Angelici, y creo que el ídolo de un club, como Riquelme, no puede escuchar ofertas y venderse al mejor postor. Yo jamás lo hice. Los dólares no pueden pesar más que las convicciones. A post shared by Diego Maradona (@maradona) on Nov 22, 2019 at 9:36am PST

"Creo que Diego debería tener más códigos porque es un ídolo del club", agregó Pergolini al referirse al Diez.

Poco después de las críticas de Maradona y Angelici, el propio Riquelme salió a defenderse: "Imaginé que (el presidente) iba a hablar de plata. Uno a las personas las va conociendo. Cuando se manejan siempre igual, no es tan difícil. Siempre la misma estrategia".

Y arremetió: "Hay cosas que yo me acuerdo. En mi casa me enseñaron a vivir de una manera normal. Tengo un poquito de orgullo, un poco me quiero. Y me lastimaron. Y a mi familia más. Y en la vida todo no se puede comprar".