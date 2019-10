Pichetto elogió a la Corte, pero dijo que "hay fallos cuyos tiempos deberían ser otros"

“En el marco de respeto e independencia del Poder Judicial, me permito reflexionar que hay fallos cuyos tiempos deberían ser otros y tener lugar luego de finalizado el proceso electoral”, señaló el senador, quien volvió de realizar campaña en Córdoba y retomó la gira bonaerense junto al candidato a intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino. Luego, el legislador rionegrino puso como ejemplo a “la Corte Suprema de Estados Unidos, que no resuelve los grandes temas cuando hay una elección presidencial”. Y agregó: “Hay fallos de la Corte Suprema que podrían haber tenido análisis más detenidos y no avanzar en ellos faltando pocos días para definir en las urnas el destino argentino”.

A pesar de la decisión de la Corte Suprema, piqueteros que responden al presidenciable kirchnerista Alberto Fernández ya empujan en Diputados un nuevo foco de tensión con mandatarios provinciales: ahora quieren bajar impuestos de productos para celíacos. Lo que resulta curioso es que los diputados del Movimiento Evita Leonardo Grosso y Lucila De Ponti, entre otros, utilizaron como sostén el DNU dinamitado días atrás por el máximo tribunal de Justicia -presentaron antes el proyecto- para exigir el nuevo objetivo.

“En nuestro país, el 1% de los y las argentinos/as posee celiaquía y pagan hasta un 33,5% más que el resto de la población para alimentarse adecuadamente. No existe aún en todo el territorio nacional una canasta libre de gluten, perjudicando a un gran porcentaje de personas cuyos ingresos son bajos. No podemos en nuestro país requerir un estatus económico para poder acceder a la alimentación básica”, fundamentaron.

El fallo de la Corte sobre el IVA en alimentos y Ganancias es, en realidad, un guiño hacia los gobernadores: el Ejecutivo puede tomar todas las medidas que quiera, siempre y cuando no afecte la coparticipación de las provincias. De esta manera, las provincias, quienes mejoraron su situación fiscal de manera abrumadora durante el macrismo, podrán continuar sus gestiones sin necesidad de ajuste, mientras el Estado nacional continúa resquebrajándose y ahogado con cuentas varias a solventar.