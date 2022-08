Piden perpetua por crimen de kiosquero

Al realizarse ayer la segunda jornada del debate, en la que se concretaron los alegatos, el fiscal Sergio Antín pidió al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de La Matanza que condene al acusado Leandro Suárez (29) a la pena de prisión perpetua por los delitos de “homicidio agravado criminis causae y robo agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad”.

A continuación, Burlando pidió también la máxima pena para Suárez pero por el “homicidio criminis causae” de Sabo, mientras que la defensa del acusado solicitó una condena de 15 años de cárcel por “homicidio en ocasión de robo”.

Por su parte, al decir sus “últimas palabras” ante el TOC 2, que el martes a las 10 dará a conocer su veredicto en una audiencia que se realizará de manera virtual, el acusado reiteró que no tuvo intención de matar al kiosquero.

“Le quiero pedir disculpas a la familia, no fue mi intención, no lo quería matar pero todo se tiene que pagar. Muchas cosas se hablaron que no son así, por los gestos que hice a la prensa, y me quieren hacer ver cómo un asesino a sangre fría. Vine a dar la cara porque no fue como dicen, me hago cargo, pero fue un forcejeo”, manifestó Suárez.

Antes de iniciarse la audiencia, Tomás Sabo, hijo de la víctima, dijo que la familia espera una “condena adecuada de cadena perpetua”.

Y sobre la versión del acusado, agregó: “Dijo que no fue a matar pero cuando antes estuvo preso usaba las redes sociales y decía que tenía sed de sangre. Un tiro se te puede escapar, pero cuatro...”.

La audiencia de alegatos se desarrolló ayer en el edificio judicial ubicado en la calle Mendoza 2417, de San Justo.

Según la elevación a juicio presentada por el fiscal de primera instancia, Federico Medone, el crimen de Sabo fue cometido en el marco de un raid criminal que se inició el 7 de noviembre de 2021, cuando el acusado y la chica que lo acompañaba fueron hasta una agencia de remises de Ciudadela y pidieron viajar hasta Ramos Mejía.