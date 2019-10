Piden procesar a Blaquier por FGS

Según los investigadores, Blaquier habría puesto en evidencia un particular interés por beneficiar a estas empresas dado que, las habría preferido por sobre otras que habrían ofrecido mejor tasa de interés. Fuentes judiciales aseguraron que otro de los datos del expediente es que Blaquier habría tenido una sociedad llamada Fontinalis Partners junto con Ralph Booth, accionista del 9% del Grupo Clarín, quien había nombrado como director en esa firma al exfuncionario y luego, al hermano de Blaquier. “Los estrechos vínculos de Blaquier con el resto de las personas integrantes del comité de inversiones del FGS y con las empresas emisoras de las ON en cuestión, la presencia de irregularidades en el trámite de aprobación para la suscripción de dichos títulos, la existencia de opciones de inversión más rentables en el mercado que las ofrecidas por Arcor y Cablevisión, las bajas calificaciones de riesgo otorgadas a las ON de las empresas por parte de la agencia de calificación Moody’s, y el beneficio que la inversión por parte del FGS les reportó a las empresas, abona la hipótesis delictiva aquí planteada”, describió Picardi en el pedido de procesamiento formulado contra Blaquier.