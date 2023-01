Piden regulaciones para alquileres de turismo temporario

Al respecto, se realizó la primera asamblea Global ReformBnB en Japón, cuyo propósito es generar las pautas bajo las cuales los gobiernos puedan enmarcar los alquileres temporarios turísticos. La misma, se articuló en torno a dos ejes. Por un lado, la necesidad de mayor transparencia: los asistentes instaron a que las plataformas que ofrecen opciones de alquiler turístico a corto plazo compartan información con los gobiernos, incluida la identidad de los huéspedes y locadores que utilizan este tipo de servicio.

Reglas

Roberto Amengual manifestó que ¨nuestro objetivo desde la AHT es garantizar reglas justas y equitativas para todos los actores que componen el sector de la hotelería, incluidos los ámbitos del alquiler a corto plazo y la distribución digital¨.

Por otro lado, los riesgos de la falta de registro y controles. En CABA, por ejemplo, existe una Ley de Registro que data de 2019. Estas regulaciones no llevan a que se registre la oferta real, según se desprende de las cifras de AirDNA mencionadas. ¨Por ejemplo, la ley no obliga a las agencias de viajes online a que reflejen los números reales de registro de estos alojamientos turísticos temporarios, y en algunas provincias directamente no hay legislación alguna¨, destacó Amengual.