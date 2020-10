Verano confirmado: cómo se preparan los destinos turísticos

Estilo á eligió ciertos lugares turísticos del país para analizar cómo se preparan para la temporada, sus reglas y requerimientos.

BARILOCHE

En Bariloche arrancó esta semana la prueba piloto para la llegada de turistas. Por el momento, la habilitación es sólo para habitantes de la provincia de Río Negro que deben trasladarse en sus propios vehículos.

El protocolo establecido incluye la realización de un test (gratuito en hospitales) 24 horas antes de viajar, seguro de viaje covid-19 y reserva en hoteles de la ciudad a través de una página web determinada. Hasta el momento, la estadía máxima es de 7 días. De hecho, muchas provincias están a la espera de analizar cómo se desarrolla el turismo allí, para tomar ellas mismas una decisión.

Este paraíso figura entre los más demandados para el verano, lo cual no es para menos, dado que sin dudas los lugares de naturaleza y aire libre protagonizarán la temporada. En cuanto a la llegada con normalidad de los turistas, todavía no está definido cómo será, pero las autoridades suponen que continuará el esquema exigido en la prueba piloto.

CÓRDOBA

El gobierno provincial prepara para dentro de un mes la presentación de los protocolos para la actividad turística. Fuentes de la gobernación aseguraron a Estilo A que es prácticamente seguro que haya temporada a partir del 1 de enero, pero resta avanzar con ciertas medidas para su concreción. En principio, esperan recibir turistas de todo el país, pero eso dependerá de la evolución de la situación epidemiológica. “Tenemos muchos de los protocolos listos: agencias, hoteles, prestadores, guías y continuamos capacitando”, aseguró una fuente de la Agencia Córdoba Turismo. “Estamos ya armando un catálogo de experiencias turísticas que la semana próxima estará listo”, recalcaron.

Un tema no menor es que resta aún definir cómo será la circulación. “Por ahora la idea no es que todos vengan con hisopados, pero seguramente sí con algo más, llámase declaración jurada o lo que se analice cómo necesario, eso no está definido todavía”, explicaron.

De todas maneras, incluso dentro de la misma provincia analizan abrir al turismo en momentos distintos. La directora de Turismo de La Cumbrecita, Janina Quinteros, mantuvo esta semana una reunión con el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, donde analizaron “la posibilidad de poder comenzar con la reapertura turística para el mes de noviembre”.

“La reapertura sería primero a nivel del Valle de Calamuchita, luego a nivel de toda la provincia y si todo sale bien pensar en extenderla a nivel nacional a partir del 1 de enero próximo”, agregó. Quinteros aseguró que “los prestadores cuentan con los protocolos necesarios para garantizar la seguridad sanitaria a los turistas” y dijo que por ese motivo, “los que elijan venir a esta localidad podrán hacerlo con total tranquilidad”.

COSTA ATLÁNTICA

Es la zona turística que, por el momento, tiene el panorama más definido. Según se dio a conocer esta semana la temporada en las playas bonaerenses está confirmada. El 1 de noviembre podrán ingresar propietarios no residentes y el 1 de diciembre comenzarán a hacerlo los turistas. La idea es tener una temporada extendida que dure hasta el 4 de abril.

Desde que se confirmó que la costa estará habilitada, tomaron impulso las reservas tanto de casas, como departamentos e incluso de hoteles. En pesos, se manejan allí aumentos de hasta el 50% en los balnearios más exclusivos, aunque directamente hay varios propietarios que decidieron dolarizar sus alquileres. Según se supo en las últimas horas, se descartó que los turistas tengan que hisoparse para ingresar.

Durante los últimos días, mucho se habló de la posible utilización de la aplicación Cuidar Verano para ingresar a la costa. Si bien en Mar del Plata será obligatoria para entrar, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, dijo que no es obligatoria su descarga, por lo que la decisión quedará en manos de cada municipio.

Como ya se sabe, no será una temporada típica: no habrá campings y la ocupación de hoteles y restaurantes será reducida. En tanto, ayer Pinamar definió que cobrará una tasa de $100 a cada turista para solventar al personal sanitario en el verano, a lo que podrían sumarse otros municipios.

ENTRE RíOS

Poco se sabe de la temporada en esta provincia, que año a año suele recibir en el verano a miles de turistas. Trascendió recientemente que no exigirán la presentación de un test de covid-19 para el ingreso de los visitantes.

“No está pensado. Con el respeto de los funcionarios que lo piden, el ministerio de Salud entrerriano nunca creyó valido un hisopado de manera preventiva. Se hace cuando hay síntomas concretos y para diagnosticar la enfermedad”, explicó en declaraciones televisivas, el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico provincial, Juan José Bahillo. Lo seguro, es que los carnavales, tan típicos de esta zona así como de Corrientes, esta temporada no podrán desarrollarse.

“Venimos trabajando en una agenda pospandemia que nos permita avanzar rápidamente en la recuperación de la ciudad cuando podamos dejar atrás el flagelo del coronavirus. El turismo es una herramienta clave en este proceso. Concordia es una ciudad que en los últimos años consolidó sus atractivos. La pandemia nos puso un freno, pero no logró socavar el fuerte potencial turístico de la ciudad que aún permanece latente y a la espera”, aseguró a este diario el intendente de esa ciudad, Alfredo Francolini. Si bien todavía no hay protocolos listos allí, están positivos de que se pueda desarrollar la temporada pero no se animaron todavía a confirmarlo.

PUERTO MADRYN

Fuentes de la gobernación, aseguraron que se están trabajando todos los protocolos en concordancia con los del Ministerio de Turismo de La Nación y el Ministerio de Turismo de Chubut, para el verano y la recepción de turistas.

En palabras de Marcos Grosso, Secretario de Turismo de la ciudad: “Para nosotros es importante poder trabajar en pos de un turismo seguro para cuando pasen las restricciones y volvamos a ser la ciudad turística que nos caracteriza en la Patagonia. Aún sin fechas confirmadas, se avecina la temporada de verano y nosotros como destino turístico tenemos que estar preparados y acompañar al sector para que entre todos podamos brindar la seguridad que el turista buscará cuando comience a poder recorrer nuevamente el país”. La ciudad implementó un Sello de Calidad Sanitaria para establecimientos turísticos como hoteles y restaurantes, como apuesta para llegar preparados para el verano.

VILLA DE MERLO

El intendente de Villa de Merlo, Juan Álvarez Pinto solicitó a la provincia que se convoque a una “mesa de trabajo conjunta” para consensuar los protocolos a implementar para la actividad turística en la próxima temporada de verano, y específicamente instó a la creación de un protocolo único para el desarrollo de las vacaciones.

Respecto a las acciones llevadas adelante en el ámbito de medidas preventivas, Villa de Merlo fue el primer municipio de San Luis que firmó un acuerdo con la Universidad Nacional de San Luis para la utilización de una aplicación de registro de trazabilidad, acción que luego fue imitada por la provincia y hoy se traduce en la implementación de la “app trazar” una manera de agilizar el registro de trazabilidad de las personas que circulan en todo el territorio provincial.