Plan de pagos de deuda fiscal: piden acceso al MEP para no afectar el nivel de adhesión

La escasez de dólares le genera al Gobierno un “síndrome de manta corta”. Cuando pone en marcha algún beneficio fiscal a favor de empresas o personas, al mismo tiempo tiene que tener cuidado de que la mejora no termine yéndose hacia alguna variante del dólar. Tal es el caso del reciente plan de pagos para deudas fiscales anunciado por Sergio Massa.

Varios tributaristas advirtieron que, aunque se les otorga a las pymes una buena oportunidad de refinanciar deudas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a tasas de interés negativas, se presenta una muralla insalvable: los que entren no podrán comprar dólares financieros.

Gabriel Hermida, socio del estudio AUREN, opinó que “el plan de pagos no va a tener mucho éxito porque tiene dos condicionantes”. “No deja reformular planes vigentes, es decir, no le da una mejora a los contribuyentes que cumplen y el otro problema es que el que accede no puede adquirir dólar MEP o Contado con Liquidación (CCL)”, explicó.

Hermida dijo que en las actuales condiciones la mayoría de las empresas están pagando importaciones a través de los dólares financieros porque no tienen acceso al oficial, por lo que considera que muchas de las empresas no van a ingresar. Al respecto, Javier Fuentes, gerente de Tax de PGK Consultores, señaló que “este plan de facilidades de pago restringe la posibilidad de adquirir títulos valores en pesos para su posterior venta en moneda extranjera mediante transferencia en custodia al exterior (CCL), mientras el plan se encuentre vigente, y teniendo restringido el acceso al MULC para efectuar pagos al exterior, la situación para estas empresas será más delicada”.

Fuentes sostiene que “lo positivo se vincula con la posibilidad de estar al día con las obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social en cómodas cuotas, aunque a una tasa de financiación elevada”. “Además, para aquellos que son agentes de retención y/o percepción impositiva, les permite regularizar sus deudas por estas obligaciones”, dijo el director de Tax de PKG.