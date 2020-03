Los plazos fijos ajustados por inflación crecieron casi 70% en febrero

De esta manera, las colocaciones a plazo fijo de los ahorristas ajustadas por la inflación muestran un avance del 208,9% si se mide la evolución con respecto a febrero de 2019.

El BCRA sostuvo que "a partir de este mes se implementó la opción de ahorrar mediante depósitos a plazo en UVA precancelables a partir de los 30 días. El 24% del aumento promedio mensual de los depósitos a plazo en pesos del sector privado estuvo conformado por colocaciones en UVA (tanto a plazo fijo como precancelables)".

"El saldo de depósitos en UVA precancelables al término de febrero alcanzó a $4.600 millones, mientras que las colocaciones en UVA tradicionales totalizaron $55.400 millones", agregó el informe difundido esta tarde.

Mientras la circulación monetaria creció en términos interanuales 41,7%, los depósitos en cuenta corriente se incrementaron 81,5% y en caja de ahorro aumentaron 60,5%, en igual lapso.

De acuerdo con lo informado por la autoridad monetaria, "el aumento de los depósitos a la vista provino fundamentalmente del traslado de fondos hacia las entidades financieras desde pases de Fondos Comunes de Inversión en el BCRA, tras la eliminación de este tipo de operaciones".

Respecto de la evolución de la financiación a las familias, los préstamos personales subieron 2,1% mientras que los consumos con tarjetas se incrementaron 3,5%, durante febrero y respecto del mes anterior, mientras que crecen a un promedio del 50% si se los mide respecto de los niveles de febrero de 2019. El stock de deuda por estas prestaciones asciende a más de 965 mil millones de pesos.

Los préstamos hipotecarios cayeron en febrero 0,3% respecto de enero y crecieron 1,2% de manera interanual, mientras que los prendarios bajaron 2,1% en relación a enero y 18,1% en relación a igual mes de 2019.

El BCRA aclaró que "para las financiaciones destinadas al consumo, con vigencia a partir de marzo, se dispuso impulsar una fuerte baja en las tasas de financiamiento de todas las tarjetas de crédito, tanto bancarias como no bancarias".

En tanto, respecto a la tasa de financiamiento de las tarjetas de crédito bancarias "se estableció que los bancos no podrán cobrar más de un 55% de interés nominal anual. En relación a las tarjetas de crédito no bancarias, se estableció que las tasas de interés de las tarjetas no podrán superar el 25% del promedio de las tasas de crédito personales de las entidades financieras".

Las colocaciones de las entidades financieras respecto de activos del BCRA muestran comportamientos dispares. Mientras el stock de pases pasivos se contrajo 95,8% en febrero respecto del mes anterior, crece 532% en relación a igual mes del año pasado, el stock de Leliq aumentó de manera homogénea 41,7% el mes pasado respecto de enero y 57,3% respecto de febrero 2019.

Las reservas internacionales se ubicaron en 44.731 millones de dólares en febrero y cayeron 1% respecto de enero y 33,2% en relación con igual mes de 2019.

El total de los agregados monetarios privados en pesos ascendió el mes pasado a 4,048 billones de pesos lo que implica una suba de 5,3%, respecto de enero y de 46% respecto de febrero de 2019.http://cablera2.bue.af/cablera/telam/SIN_20200306_1833_250.txt