Pobreza: Valdés criticó medición del INDEC, que abre investigación

“Yo no creo en ese número: puede haber un error censal porque según nuestros números estamos en el 41% de pobreza”, dijo, y remarcó que “la situación no está fácil y no puede ser que bajemos 15 puntos en este difícil contexto económico y de inflación”. En reacción, el organismo que conduce Marco Lavagna abrió una investigación para analizar la discrepancia, que podría incluir el envío a la provincia de una misión técnica “en caso de ser necesario”. Sin embargo, desde el INDEC consideraron que, en caso de concretarse un retoque en la medición final correntina, “no impactaría en los datos a nivel nacional”.