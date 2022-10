Polémica LIV Golf gastó u$s784 M en primera temporada

La controvertida serie LIV Golf está respaldada financieramente por el Fondo de Inversión Pública (PIF) del estado saudí, que gestiona más de 600.000 millones de dólares estadounidenses en activos. El gobernador del PIF, Yasir Al-Rumayyan, quien está muy involucrado con la gira, reporta directamente a Mohammed Bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita.

Actualmente consta de ocho eventos, el aumento para organizar 14 torneos el próximo año tendrá un costo mayor, mientras que LIV Golf también continúa ofreciendo grandes ofertas de dinero frente a jugadores de renombre para unirse a la serie rebelde.

El costo de ejecutar la serie del próximo año superará los mil millones de dólares. Con ingresos limitados debido a la falta de grandes acuerdos de transmisión u otras asociaciones comerciales significativas, el PIF afrontará todo los gastos.

Esto podría incluso incluir la compra de eventos de espectáculos de tiempo aire en los EE.UU., con LIV Golf, hablando con Fox sobre tal acuerdo.

LIV Golf señaló el uso de un formato de equipo como su camino hacia la rentabilidad, con el plan de vender los equipos como franquicias. Algunos de los 12 capitanes de equipo actuales ganaron participaciones de capital en sus equipos, y los jugadores compartieron los ingresos y las ganancias.

LIV Golf no reveló las tarifas de franquicia ni qué oportunidades comerciales estarán disponibles para los compradores. Actualmente, los equipos ganan una pequeña cantidad de la bolsa de premios que se ofrece, con solo u$s 5 millones de los u$s 25 millones para los equipos. El equipo ganador se lleva solo u$s 3 millones, dividiendo el dinero entre sus jugadores.

El golfista Kevin Na, el capitán de los Iron Heads, describió el formato como “exitoso” y está entusiasmado con la perspectiva de reclutar socios comerciales. “Creo que ha creado mucho revuelo en el mundo del golf. Incluso los jugadores también; nos sentimos muy emocionados por saber quién estará en nuestro equipo, quién será nuestro patrocinador. Constantemente estamos hablando de a quién reclutar”.