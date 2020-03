Lospennato, sobre el aborto: "Me hubiese gustado escuchar lo mismo de Macri" La diputada nacional de Juntos por el Cambio afirmó que "todos los proyectos" que existen en la materia deben ser incluidos en el tratamiento en el Congreso. "Que venga un proyecto del Ejecutivo no significa que no se vaya a discutir el de la Campaña", detalló.