Cristina disruptiva: da la mejor definición y solución a problema económico (¿Se podrá?)

Durante su presidencia, Cristina sufrió varias corridas cambiarias. Y lidió con las reservas en el Banco Central y la demanda de billetes. "El problema de la economía bimonetaria no es ideológico. No es de izquierda ni de derecha. Ni siquiera del centro. Y no hay prueba más objetiva de esto que la alternancia de modelos políticos y económicos opuestos que se operó el 10 de diciembre de 2015. Todos los gobiernos nos hemos topado con él", posteó en su cuenta de Facebook.

En el muro de su red social, la vicepresidenta agradeció a los que le hicieron llegar un saludo e invitación por el acto de mañana, 27 de octubre. Se cumplen 10 años del fallecimiento de su "compañero", Néstor Kirchner.

La expresidenta menciona que hace falta un acuerdo para resolver el problema bimonetario. Si hubiera una mesa para el acuerdo convocada por el oficialismo, en donde estuvieran los representantes de la oposición, los trabajadores y empresarios, cuáles serían los puntos principales.

Entre las primeras consultas, en oficinas del kirchnerismo, surge la necesidad de mantener estables los precios y las fuentes de trabajo. Garantizar la producción. Y el sistema sanitario en pleno funcionamiento mientras perdure la pandemia. Una foto de "todas y todos" marcando el rumbo del país podría ser una señal positiva.

El presidente Alberto Fernández hace 10 meses que está en la Casa Rosada. Encontró una economía erosionada y que la pandemia profundizó. Ha mantenido reuniones con sectores de la economía real para buscar soluciones, pero la variación del dólar y su multiplicidad de cotizaciones está generando distorsiones. Avisó que la salida no es devaluar. Un acuerdo político ayudaría al país y sería bien visto por la sociedad.