Alberto Fernández sobre la cuarentena total: "No hace falta el estado de sitio"

"Quiero que la gente sepa que hay un Presidente que está harto de los vivos y de los tontos. De los vivos que abusan de la gente y los tontos que son displicentes y que sin saberlo ponen en riesgo la vida de la gente", resaltó en diálogo con radio Rivadavia.

Fernández explicó que "es lo mismo" en términos prácticos el estado de sitio que las políticas que se están implementando ahora a partir del decreto de necesidad y urgencia.

"El decreto me da todas las herramientas para provocar un aislamiento e ir con fuerzas policiales a detener y poner a disposición de la Justicia", indicó Alberto Fernández y agregó: "El estado de sitio lo único que haría es poner a disposición del Poder Ejecutivo, hoy están a disposición del Poder Judicial. Es lo mismo".

En el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno ante el avance del coronavirus, el presidente de la Nación reforzó el pedido de cumplir con la cuarentena obligatoria. Al mismo tiempo, asumió que "todavía la pandemia no encontró la máxima expresión" en Argentina y que "hoy no sabemos de uno a diez dónde estamos".

"Nosotros pensamos que el contagio va a ocurrir, no lo vamos a poder evitar, si nos quedamos en nuestras casa, el contagio va a ser más lento y vamos a poder atender", subrayó Fernández, al tiempo que consideró que "haciendo el contagio más lento, están los recursos para poder atender a la gente".

ALBERTO HELICÓPTERO.jpg El presidente, Alberto Fernández, supervisó la cuarentena obligatoria. Imagen: Presidencia de la Nación

"Me preocupa mucho la falta de comprensión de la gente", dijo el Jefe de Estado acerca de los ciudadanos que no cumplieron con el decreto oficial. Sin embargo aclaró que "son los menos". "Me preocupan mucho los tontos que no entienden. Me preocupa mucho el idiota que circula con fiebre", argumentó Alberto Fernández en una entrevista que brindó al canal Telefe.

En este marco, el jefe de Estado señaló que sólo durante el día sábado se iniciaron "acciones penales sobre más de dos mil personas".

En otro tramo de la entrevista, el Presidente agradeció a los profesionales de la Salud. "La respuesta de los profesionales de la salud es maravillosa. Solo gratitud tenemos. Tienen que tener la seguridad de que van a estar bien remunerados y cuidados", sostuvo.

El Presidente anunció además que convocó para este lunes a las 11 al gobernador Axel Kicillof y los intendentes del primero y segundo cordón del conurbano bonaerense "de todos los sectores políticos" para "ver que logística tenemos que desplegar" en el principal distrito del país frente al coronavirus.