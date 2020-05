Alberto Fernández: "El dólar sube por pura especulación de unos pocos inversores"

"Hubo un momento en el que nos dimos cuenta que esto se estaba haciendo porque las empresas necesitaban hacerse de dólares, después es pura especulación", explicó sobre la operatoria vía dólar MEP y CCL de las últimas semanas.

Expresó sobre el dólar, en sus versiones no oficiales, que "van detrás de un dólar donde hay muy pocos inversores, con 30 millones de dólares el precio puede subir una enormidad".

Deuda

El presidente Alberto Fernández consideró que "algunos bonistas especulan con un cambio de Gobierno" si la Argentina cae en default, al referirse a las negociaciones que el país lleva adelante con tenedores de deuda emitida bajo legislación extranjera.

Fernández también dijo que la Argentina está dispuesta a escuchar una contrapropuesta de parte de los bonistas, aunque aclaró: "No somos unos necios, no somos unos irresponsables", en alusión a que el país solo se comprometerá a pagar lo que pueda llegar a cumplir, tras la oferta realizada días atrás.

El jefe de Estado valoró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya reconocido que la deuda externa argentina era impagable y volvió a cargar contra el gobierno de Mauricio Macri por haberse endeudado tanto para "pagar déficit".

"Endeudarse para pagar déficit no es una buena idea", insistió Fernández, que consideró que mucho de ese dinero que ingresó al país en concepto de deuda externa fue a parar a "los amigos" del poder durante la administración macrista.

El jefe de Estado reiteró que no le van a "torcer el brazo" en la negociación de los pagos de deuda que "maltrate a los argentinos" y lamentó la existencia de cierto "sujeto interno que trabaja para los acreedores del exterior".

Insistió en que el gobierno nacional "no le propone perder" a los bonistas, "sino ganar menos" y advirtió que "en un mundo que paga cero", Argentina ofrece a sus acreedores externos pagos a una "tasa promedio del 2 por ciento".

Aseveró que la Argentina no recibió aún ninguna "contrapropuesta" de parte de los bonistas, aseguró que el Gobierno analizará una oferta que sea "sostenible" para el país y advirtió.

Tarifas

Alberto Fernández descartó cualquier incremento en las tarifas de los servicios públicos y expresó que "la escalada inflacionaria tiene mucho de especulativo".

El jefe del Estado, al ser consultado sobre un eventual ajuste de las tarifas, cuyo congelamiento vence en junio, afirmó que "en esta instancia no podemos aumentar nada, todos tenemos que hacer un esfuerzo". "Además los precios (del petróleo) han caído mucho. Hay que hacer un esfuerzo para tratar de parar la escalada inflacionaria que tiene mucho de especulativo", agregó.

"Los economistas hablan de una inflación autoconstruida y muchos ponen de ejemplo a la Argentina. La inflación autoconstruida es la inflación psicológica, la inflación de los que ven que el dólar sube y dicen a mi no me agarran, yo aumento por las dudas", dijo Fernández.

El Presidente Fernández fue categórico y subrayó que "no vamos a hacer nada que le complique la vida al pueblo".

En relación al tema de los combustibles, el Presidente puntualizó que "sería el colmo que aumenten". "El colmo es que suban las naftas. Establecimos un precio sostén con el barril criollo, para mantener la actividad petrolera, en momentos en que el precio internacional se ha caído", comentó.

Jubilaciones

Respecto de un eventual incremento en las jubilaciones, Fernández manifestó que "vamos a dar el aumento que corresponda en junio".

"Lo que tenemos que tratar es que se ponga en marcha un sistema de actualización como debe hacerse. Si nosotros aplicáramos una fórmula que creemos que es la mejor, la que combina la inflación con los salarios, deberían ir para abajo los haberes de los jubilados y obviamente eso no lo vamos a hacer", completó.

Economía y salud

Alberto Fernández volvió a considerar un "falso debate" la opción entre economía y salud, se preguntó "quién dijo que si no se hace la cuarentena la economía se vuelve próspera" y advirtió que, así como el pronóstico para Argentina es que la caída de su economía rondará el 6 por ciento del PBI, en el Reino Unido esa caída será del 7 por ciento, en Finlandia del 6 y en Suecia, del 9 por ciento de su PBI".

Alberto captura.png

"El problema con la economía no es la cuarentena, es la economía", expresó el Presidente en durante una entrevista por C5N.

Aumentos

El presidente Alberto Fernández afirmó que "no debería" haber aumentos en los servicios de cable ni de celulares porque "Enacom nunca autorizó" el incremento, por lo prometió "tomar en cuenta" el tema.

"Eso hay que verlo porque no debería ser. Voy a tomar en cuenta esto. Quisieron aumentar los celulares y lo paramos", enfatizó Fernández y resaltó que "Enacom nunca autorizó aumentos", por lo que "hay que verlo".

El papa Francisco

El presidente Alberto Fernández aseguró que el Papa Francisco "es el único líder moral" del mundo, al tiempo que reveló que habla periódicamente y le "sirve mucho" charlar con él. El jefe de Estado contó que dialogó telefónicamente por última vez hace quince días, y remarcó que el Santo Padre "ayudó mucho silenciosamente" a la Argentina con el tema de la deuda.

"A mí me hace muy bien hablar con él, porque para mí la política tiene un contenido moral altísimo", expresó el mandatario nacional. Fernández, en declaraciones al canal C5N, sostuvo que el Sumo Pontífice "habla con una franqueza" que él "siempre quiso ver en la Iglesia".

"Con el Papa apareció una Iglesia ocupada de los sectores más vulnerable", destacó el Presidente. Y agregó: "El Papa es una figura superior a todos, no es mío, no es de nadie".

Casos y muertes

El mandatario volvió a lamentar las muertes de pacientes infectados en las últimas semanas con Covid-19, le envió sus condolencias a los familiares y advirtió que "la tasa de letalidad promedio" en el país es similar a la del resto del mundo y se ubica en un "5 por ciento de los contagiados".

Alberto Fernández advirtió a los argentinos que tengan en cuenta que no hay una "situación de normalidad en ningún lado" y les pidió que sean "muy cuidadosos" a la hora de realizar actividades por la presencia de coronavirus, más allá de que se hayan dispuesto ciertas aperturas de la cuarentena en el país, a excepción del AMBA, que "está muy lejos de lograr el objetivo" de que se dupliquen los casos de Covid-19 cada 25 días, en una entrevista con el canal C5N.

Reaperturas

El presidente Alberto Fernández volvió a alertar hoy sobre la gravedad del coronavirus y el cuidado que debe haber en el retorno a determinados trabajos, al afirmar que "aunque uno abra una actividad" persiste el riesgo de contagio.

"Aunque uno abra una actividad, como los negocios de cercanía, hay que tener en cuenta que si uno tiene la posibilidad de salir debe saber que el mundo que lo rodea cambió y que aumentaron las posibilidades de contagio", dijo.

Larreta

El presidente Alberto Fernández afirmó que "sería un ingrato" si dijera que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "ha tenido una actitud inadecuada en este tiempo", y consideró que el coronavirus es un problema donde Nación, Provincia y Municipios tienen que unirse.

"Sería un ingrato si dijera que Horacio Rodríguez Larreta ha tenido una actitud inadecuada en este tiempo, porque la verdad es que él entendió lo que todos entendemos. Tenemos un problema que el epicentro del problema es la Capital Federal y el Gran Buenos Aires", enfatizó Fernández. Precisó: "Es un problema donde tenemos que unirnos más que nunca Horacio, (el gobernador bonaerense) Axel (Kicillof) y yo, y así actuamos".

Alberto1 Captura de TV

Macrismo

Alberto Fernández criticó al anterior gobierno macrista porque sus funcionarios "se vanagloriaban de decir que no habían habilitado hospitales" que "estaban contruidos desde 2015".

"Es muy loco lo que nos pasa. Después que hicieron eso vienen a explicarnos cómo se arregla...No quiero hablar del pasado pero me obligan a hacerlo", sostuvo el Presidente.

El Presidente también apuntó contra los dirigentes de Juntos por el Cambio que reclaman levantar la cuarentena y se quejó de que "ellos destruyeron la economía sin un virus de por medio".

"Yo lo conozco a Alfonso Prat Gay hace mucho tiempo. Es llamativo. Decís que por el coronavirus vas a destruir la economía y ellos la destruyeron sin virus de por medio", subrayó el jefe de Estado, al referirse a las expresiones del ex funcionario nacional.

"Yo respeto, pero por favor dejen de confundir a la gente", se quejó el mandatario nacional en declaraciones al canal C5N, y volvió a pedir "salir del falso dilema entre economía y salud".

Suecia

El presidente Alberto Fernández afirmó que no fue su intención "abrir ningún debate" con Suecia por la comparación que hizo con los números de la pandemia, pero destacó que nadie garantiza que levantar la cuarentena hará que "la economía prospere".

"Se dice ´Levantemos porque se van a morir más por la economía, que por la pandemia´. Yo no quise abrir ningún debate, yo tengo admiración por Suecia", expresó el jefe de Estado, al volver a cuestionar a los sectores que impulsan esa idea.

Fernández sostuvo "el Banco Central sueco anuncia que la mirada más pesimista es la caída de 9 puntos del PBI", al destacar que una cuarentena flexible no garantiza mejoras en la economía.

El Presidente volvió a hablar de Suecia luego de que este lunes la Embajada de ese país le respondiera a sus expresiones del pasado viernes y afirmara que no se pueden hacer "comparaciones directas".

Populismo

Alberto Fernández sostuvo que "nunca" entendió "qué es el populismo", ya que hay sectores que "usan el concepto" para hacer referencia a "tipos que gobiernan y esconden la basura abajo del sillón".

"¿Qué será el populismo no? Nunca sé que es el populismo, nunca entendí qué es el populismo. Uno tiende a pensar que populismo debe querer decir hacer lo que el pueblo quiere, ¿eso no está tan mal no? Está bastante bien. Eso es lo que deberíamos hacer porque nosotros tenemos alguien que nos manda y es el pueblo", enfatizó.

Dijo: "Usan el concepto de populismo como un sistema que significa algo así como que son tipos que gobiernan y esconden la basura abajo del sillón. Quiero decirles que los que hicieron el mayor desastre y escondieron la basura bajo el sillón son los que nos acusan de populistas".

Fútbol

El presidente de la Nación repitió, dos días después de su primera afirmación al respecto, que la aplicación de los denominados test rápidos a futbolistas permitiría acelerar el regreso de los entrenamientos en los clubes y quedar más cerca del retorno de la competencia.

"Se podría jugar al fútbol sin los espectadores. Muchos jugadores son chicos que viven con personas mayores y el mayor temor es llevar la infección a sus casas. Para que vuelva necesitamos test rápidos, si se pueden hacer, se podría entrenar", aseguró Fernández, en una entrevista con la señal de cable C5N.