El Gobierno busca una foto de apoyo político a Alberto Fernández en acto de la UOCRA.

El mitin sindical se realizará a partir de las 12, en el predio ubicado en Camino de Cintura al 6.300, en Esteban Echeverría, según se informó oficialmente.

El Gobierno quiere que el acto de la UOCRA tenga gran volumen político y sirva como respaldo de la gestión, motivo por el que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, se encargó personalmente de pedirle a los ministros que participen de la actividad.

JUAN MANZUR SANTIAGO CAFIERO Y WADO DE PEDRO.jpeg Juan Manzur invitó a los ministros al acto de este mediodía, en la UOCRA. Jefatura de Gabinete

A pesar del pedido del jefe de Gabinete, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, no formaría parte de la comitiva que arribará cerca del mediodía a tierras bonaerenses, ya que según indicaron sus colaboradores "tiene compromisos asumidos".

La posibilidad de que Máximo Kirchner fuera de la partida generaba grandes expectativas, ya que en los últimos días varios funcionarios nacionales que integran el núcleo duro del kirchnerismo intentaron bajar el tono de la confrontación.

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que la coalición gobernante del Frente de Todos (FdT) tiene una "mirada común sobre lo que la Argentina necesita" y aseveró que con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no tiene "diferencias en cuestiones de fondo" sino que sus verdaderos opositores son los dirigentes que "solo niegan derechos".

En una entrevista con Radio con Vos, el Presidente aseguró este mañana que dentro del FdT hay una "mirada común" sobre los problemas de la Argentina, pero admitió que existen diferencias "en los caminos" sobre cómo enfrentarlos.

"Tengo la certeza de que tenemos una mirada común sobre lo que la Argentina necesita en todo el frente", dijo el Presidente y agregó: "Diferimos en los caminos. Me complicaría ver que estamos yendo para lugares distintos, pero estamos discutiendo cómo hacerlo; en el qué hacer, todos queremos lo mismo".

En ese marco, indicó que con la Vicepresidenta no mantiene "diferencias en cuestiones de fondo".

"Yo con Cristina si tengo que hablar, hablo. Mi problema no es Cristina, sino es ver que en el mundo crece una derecha que solo niega derechos. Mis opositores dicen por los canales de TV que hay que terminar con el aguinaldo, la indemnización por despido, parar las paritarias. Ahí están mis opositores, con ellos tengo que discutir y debatir", remarcó el mandatario.

"En el Frente todos sentimos que la Argentina necesita crecer, todos creemos eso, que hay una concentración de la renta en desmedro de algunos sectores. Diferimos en los caminos, y yo he sido muy franco y he planteado mis posicionamientos públicamente cuando tuve que hacerlo, y eso no me parece un problema", insistió el jefe de Estado.

"Me complicaría mucho ver que estamos yendo para lugares diferentes. Lo que discutimos es cómo hacerlo, cómo hacer las cosas, no qué hacer, y eso se produce porque todos tenemos claro lo mismo", concluyó.