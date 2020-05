Alberto Fernández: "El impuesto a las grandes fortunas en verdad es un importe único"

Pandemia

El Presidente se refirió a la gestión de la pandemia de coronavirus que lleva a cabo su Gobierno: "Yo creo que la sociedad argentina entendió claramente el peligro en el que estamos y que por eso han salido las cosas hasta acá bien. Quiere decir que hemos logrado controlar la velocidad de contagio para que podamos construir un sistema de salud que no existía y que pudiera atender a todos".

Luego explicó: "A mí lo que más me atormentaba era leer que en Italia o en España los médicos enfrentaban el dilema ético de decidir quién vivía y quien no vivía porque había un respirador para uno y dos que lo demandaban. Y yo no quise que eso nos pase a nosotros. Entonces lo que necesitaba era tiempo, y ese tiempo lo ganamos y logramos construir lo que nosotros creemos que era necesario para poder controlar la pandemia y que en el momento en el que los contagios llegaran todos puedan ser atendidos"