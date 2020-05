Cimadevilla en el Senado: "El Gobierno de Macri creía que las causas judiciales podrían ser manejadas desde el poder político"

Embed

La comisión, que encabeza el oficialista neuquino Oscar Parrilli, busca profundizar en la denuncia mediática que realizó la semana pasada el ex titular de la unidad especial, el radical Mario Cimadevilla. El chubutense, ex senador nacional hasta 2015, se desempeñó en la Unidad Especial AMIA entre 2016 y 2018.

"Todos los argentinos fuimos víctimas del atentado a la AMIA y me parece que es importante saber quiénes quieren la verdad y quiénes no", afirmó Parrilli, al comenzar el encuentro virtual. "Me pareció de estricta necesidad que esta comisión conozca cómo ocurrieron los hechos sobre la denuncia del ex titular de la unidad especial AMIA, Mario Cimadevilla y deliberemos si vamos a realizar alguna acción", continuó.

Al tomar la palabra, Cimadevilla dio una breve explicación de su labor en la Unidad Especial AMIA y de las presiones que recibió -por parte del macrismo- en el momento en que se desarrollaba el juicio por el encubrimiento del atentado.

El exfuncionario reconoció el audio de WhatsApp que, según fue revelado días atrás, le mandó la vicepresidenta Gabriela Michetti para pedirle que protegiera al ex fiscal José Barbaccia y sostuvo que la extitular del Senado "tenía interés en saber cómo marchaba la querella porque ella tenía algún tipo de amistad con alguno de los imputados".

"El audio, inapropiado quizás, que no se cómo se hizo público tampoco, no es el hecho más grave de lo que ha ocurrido. Acá hubo actos de obstrucción a la querella, que se constituyeron con resoluciones ministeriales y con decretos del Poder Ejecutivo de ese entonces que aputaban a obstruir las labores de investigación que estábamos llevando a cabo para determinar las responsablidades de quienes habían investigado el atentado a la AMIA", indicó Cimadevilla.

El exsenador radical explicó: "Ahí nos empezamos a dar cuenta de que el Gobierno anterior no tenía mucho interés en saber que había pasado en la AMIA.

“Cuando preguntábamos sobre el interés para absolver a algunos de los imputados (mencionó a Mullen, Barbaccia y Fino Palacios) las razones que nos daban eran que eran amigos del Presidente o del ministro. Y cuando decíamos que esa era no era razón para tomar una decisión ante una querella, la respuesta que recibíamos era ‘bueno, pero hay que tratar porque son amigos’”, relató.

"El Gobierno de Mauricio Macri creía que las causas judiciales podrían ser manejadas desde el poder político y yo creo que esto es lo que debemos evitar. En la Argentina debemos reconstruir la supremacía de la ley sobre el poder y muchos jueces se han sentido más cómodos estando supeditados al poder", continuó.

En ese sentido, se refirió al proyecto de reforma juducial que impulsa el Gobierno e indicó: "Una reforma judicial válida no pasa por aggiornar un código, sino que pasa porque entendamos desde la política y del Poder Judicial que los jueces tiene que actuar con total independencia".

Tras criticar la presencia de Cimadevilla en la Comisión de Justicia “porque este tema no está en tratamiento y no es una comisión investigadora”, su correligionaria, la senadora radical, Silvia Elías de Pérez, le preguntó si se había presentado para ratificar la denuncia contra el exministro Garavano. “Para ratificar una denuncia hay que ser citado y yo nunca fui citado, el por qué habría que preguntárselo al juez Ercolini”, respondió.