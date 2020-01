Fiscal de la UFI AMIA admitió que "es muy difícil" encontrar nuevas evidencias del atentado

"En el expediente hubo muchas irregularidades, pero más allá de eso hay evidencias concretas que no han sido contaminadas y que nos llevan a afirmar estas cuestiones. No necesariamente todo el juicio puede estar teñido de irregular o delictivo, sino que se ha recopilado evidencia desde el primer día", sostuvo el integrante del Ministerio Público.

En diálogo con CNN Radio, Basso reconoció que "la causa AMIA es un caso emblemático que lleva 25 años y está rodeado de muchos fantasmas", aunque se quejó de que esa situación es "porque no se le ha fijado bien a la opinión pública las cosas que se han acreditado con certeza".

Al respecto, indicó que "está totalmente acreditado que en el 94 la voladura fue hecha por un coche bomba, una Trafic, que fue entregada por (Carlos) Telleldín. El atentado fue hecho por un grupo operativo de Hezbolá, que funcionaba como un aliado de Irán. Uno de los integrantes está totalmente identificado, que es Salman Al Reda o Salman Raouf Salman, que estuvo en Buenos Aires durante el atentado".

Consultado sobre la falta de justicia en el caso, el fiscal afirmó que "declararlo impune significa que no haya condenados, pero eso no implica que la investigación no haya avanzado"

"Al no estar en la Argentina la captura (de los acusados) es muy difícil, porque dependemos de la colaboración que puedan dar terceros país para llevar a juicio a estas personas", admitió, aunque destacó el hecho de que se haya podido "avanzar en toda la parte de congelamiento de bienes" tras la declaración de Hezbolá como organización terrorista por parte del Gobierno.

Y añadió: "Siempre se puede echar un poco más de luz sobre el hecho en sí. Soy consciente de que después de 25 años es muy difícil dar con una evidencia que haga una luz gigante sobre el hecho, pero confío en que las pequeñas evidencias, los pequeños datos que se puedan ir acomodando puedan ir arrojando un poquito más de luz sobre lo que ya se sabe".

Acerca de Al Reda, Basso lo definió como "un terrorista internacional" y precisó que "se casó con una argentina que es del círculo íntimo de (el ex agregado cultural de la Embajada de Irán en la Argentina Mohsen) Rabbani".

"Tiene una hija que nació en Argentina y otra en Brasil", agregó el hombre que está a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA) junto a Santiago Eyherabide y Roberto Salum.