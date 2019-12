Cuáles fueron las repercusiones del discurso de asunción de Alberto Fernández

“Estamos muy contentos” dijo en diálogo con Ámbito sobre la medida que implica además destinar los fondos reservados del organismo al Plan Contra el Hambre.

La Democracia es una conquista de todos los argentinos y argentinas. Es gobierno del pueblo y búsqueda de la igualdad. Con la asunción de @alferdez empezamos a escribir un nuevo capítulo que presenta grandes desafíos.



Lo haremos con responsabilidad.

Feliz día para todos.

Solá se refirió además a la desaparición del avión militar chileno con 28 pasajeros a bordo, motivo por el cual el presidente de ese país, Sebastián Piñera, canceló su presencia en la asunción de mando. El político confirmó el gobierno argentino enviará ayuda al país vecino.

Otro de los políticos del ahora oficialismo que estuvo presente fue el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. “La palabra unidad fue lo que más se dijo y con mucho contenido, porque hablar de unidad en el aire no sirve de nada”, sostuvo el exministro al analizar el discurso presidencial.

Comienza una nueva etapa para nuestro país donde los derechos de las y los argentinos serán prioridad.



Gracias @alferdez por tu compromiso para poner a la Argentina de pie y a @CFKArgentina por tu generosidad y trabajo incansable.



Democracia para siempre#ArgentinaUnida

Kicillof dijo a este medio que “esperaba con ansias” las palabras de Alberto Fernández. “En la Provincia y en la Nación conocíamos los objetivos de Alberto, pero era necesario escuchar hoy cuales eran los anuncios”, argumentó.

Ante una consulta de este medio acerca de cuál es su pedido como gobernador a la oposición, respondió que sería “escuchar las urnas”.

Respecto a la oposición, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, sostuvo que el discurso pronunciado por Fernández ante la Asamblea Legislativa fue "prudente".

Sin embargo, el legislador cordobés señaló: "Nosotros no venimos a obstruir sino a contribuir, lo que no significa uniformidad en el pensamiento". "Coincido con la invocación y la necesidad de dar un salto para romper la grieta, pero la grieta no es impunidad", señaló.

Negri reconoció que le hubiera gustado que Alberto "hubiese incorporado un pedacito de saber que es todo un proceso histórico, que la Argentina no comienza cuando uno llega". "No hay un país que comienza hoy cuando llega él. La pobreza es alta ahora, pero venía alta de antes", argumentó.