Atentado a Cristina: qué dijo la novia del atacante antes de su detención

brenda ulairte novia sabag instagram 2022.jpg

A lo largo de la transmisión, en la que Brenda afirmó en varias veces que está siendo víctima de amenazas de muerte, un usuario le consultó sobre la posibilidad de que su novio haya hecho "una joda" -si acaso fuera posible bromear con un asunto tan delicado como la vida de una persona- con una pistola de juguete, ante lo cual la muchacha no dudó en responder de manera afirmativa que "tal vez (Fernando) hizo una joda con una pistola de juguete o una de agua, si esas pistolas de juguete son re realistas (sic). ¿Ustedes qué saben si no era eso?" Y continuó su argumentación diciendo que "por algo no había huellas en el fierro. O sea, capaz que lo usan para victimizarse para cerrar la causa de Cristina, que se quiere escapar. Ella tendría que estar en cana, con todo lo que hizo en doce años de choreo, tiene que estar en prisión."

Y sin moverse de su discurso inicial, minutos después insistió en que "posiblemente fue un fierro de juguete que tiraba agüita, y la mafia K lo va a usar para su beneficio, es muy obvio", y llegó al punto máximo de su enojo ya evidente al sostener que "Cristina es la que tiene que estar presa por los 12 años de corrupción, pero claro, de eso no se habla, ¿no? De un pibe que capaz que hizo una joda sí se habla pero no de una mina que 12 años estuvo afanando un pueblo".

brenda uliarte 2022.jpg

Sin embargo, y a pesar de su notable rechazo hacia la figura de la vicepresidenta, cuando un usuario opositor al gobierno emitió un comentario halagando a su novio por el intento de magnicidio bajo el repudiable 'argumento' de que "a todos los políticos hay que matarlos", su respuesta fue contundente: "No creo que haya que matarlos, pero si son corruptos hay que llevarlos en cana. Hay que terminar con la corrupción, no sé si con la vida de alguien". En la misma temática, agregó que, para ella "también tendría que estar en cana Máximo Kirchner por la fuga de capital (sic). Todos hicieron fuga de capital, no sean bobos, chicos, no crean en la victimización".

Y finalizó su descargo con una opinión no menos polémica que las anteriores, esta vez respecto al feriado decretado por el presidente Alberto Fernández, sobre lo cual concluyó que "para mí, fue muy injusto lo del feriado. ¿Por qué no hicieron ningún feriado por la tragedia de Once, por la AMIA? No hicieron feriado tampoco por el fallecimiento de Nisman. Medio raro todo eso. Tendrían que haber hecho feriado por eso, que es una causa horrible".