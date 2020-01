Alberto Fernández aprovecha inentendible sincericidio de Macri

Otro frente completamente distinto fue el que rodeó la reaparición del expresidente Mauricio Macri, desde La Angostura, ahora convertida en la nueva Meca, por el peregrinaje de muchos de su equipo, aunque no se vio a otros, entre ellos el ex “chico de oro”, o “mis ojos”, el otrora jefe de Gabinete, Marcos Peña, al que tampoco se escucha nombrar en el entorno de Macri. Más allá de esto, “aparentemente Mauricio estaría volviendo a Buenos Aires entre el 7 y el 10 de febrero, pero se autodefinió como un futuro ‘coordinador’, y no como el jefe de la oposición”, dejaba trascender un cercano, aunque no está muy claro que la totalidad de la tropa esté dispuesta a seguir verticalizándose con él.