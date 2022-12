Confusión en las segundas líneas de la oposición

No ocurre lo mismo con otras fuerzas y, por caso, el tradicional dirigente, Joaquín de la Torre, hoy no se sabe si irá de candidato a gobernador por Bullrich, o por (Javier) Milei. Hay que tener en cuenta que muchos de los que se acercan a la oposición, no aceptarían “jugar” con Macri nuevamente a la cabeza. También en Santa Fe se juegan fichas cruzadas.