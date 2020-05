La pandemia es "el mayor stock en 200 años"

“En 14 años Argentina no creció, y en los últimos 2 retrocedió”, dijo el economista y ex ministro Ricardo López Murphy en un encuentro por la conmemoración del 25 de Mayo, en el tradicional Club del Progreso. Por esta razón, y en las actuales condiciones, “las exportaciones argentinas van a ser determinantes en la pospandemia”. Según explicó, y logró captar la atención de los asistentes, mientras “en 2011 las exportaciones fueron de alrededor de u$s100.000 millones (85 millones de bienes y 15 millones de servicios), es probable que este año no se llegue ni a u$s60.000 millones, después de los u$s65.000 millones del 19”.