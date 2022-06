Mal humor en las calles

El hecho es que la “pulseada” por el mantenimiento de los subsidios con Economía no es menor, y los dirigentes sociales saben que el tiempo les juega en contra, mientras que Martín Guzmán intenta cerrar los números (cosa que por ahora no logra). “La picardía piquetera que encontraron para ganar tiempo fue ‘bajar’ la cantidad de planes, pero creando la figura del ‘nexo’ que les permitió duplicar los montos (o sea, mitad de planes = monto), y así no ‘achicar’ el total percibido, aunque la inflación lo vaya erosionando”, confiaba un conocedor de estos movimientos sociales y sus internas.